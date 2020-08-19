Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama: Kademelendirme tarzında olur
Okullar açılacak mı? sorusunun yanıtı koronavirüs pandemisinde öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 2020 2021 eğitim öğretim dönemiyle ilgili geçen hafta açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için 21 Eylül'ü işaret etti. Bilim Kurulu toplantısı sonrası salgının seyrine yönelik açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasından yana yaklaşım içinde olduklarını ifade etti. İşte, okulların açılışıyla ilgili bilgiler.
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