Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama: Kademelendirme tarzında olur

OKULLAR 21 EYLÜL'DE AÇILACAK MI? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, okulların açılmasıyla ilgili şunları belirtti;



Milli Eğitim Bakanlığımız ile Bilim Komisyonumuzun özellikle eğitimle ilgilenen halk sağlığı ekibi sürekli iletişim halindeler, çalışıyorlar. Biz, 21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içerisindeyiz.



Eğitim konusunu gelecek haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı ile netleştireceklerini dile getiren Koca, "Genel anlamda 21'inde eğitimin temelde başlaması esas ama eğer salgındaki seyir farklı seyrederse, kademelendirme yöntemiyle de Milli Eğitim Bakanlığımızla bu konuyu konuşarak Bilim Kurulumuzun önerisi doğrultusunda bir noktaya gelinmiş olur." dedi.