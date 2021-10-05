Okullar 2022'de ne zaman yarıyıl tatili yapacak? 15 tatil (sömestr) ve okulların kapanacağı tarih...

Okullar yarıyıl tatiline ne zaman girecek sorusu, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. 1.5 senenin ardından okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül tarihinde başladı. MEB kararına göre Kovid-19 Salgınında "Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istendi. Süreç devam ederken gözler ara tatil tarihine çevrildi. Yayınlanan programa göre birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.



