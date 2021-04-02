Okullar 2 Temmuz'a kadar açık mı? MEB açıklaması

Bizim en başında söylediğimiz bir şey vardı. Duruma göre kısmi açılma, kısmi kapanma. Ya da yerinde kararlar. Şehir bazlı. Süreç bizi dördüncü safhaya getirdi. Yerinde karar süreci başladı. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp ‘bu süreci bir haftaya yayalım’, ‘iki haftaya yayalım’, ‘Okullar kısmı kalsın’, ‘diğerlerini biraz sınırlayalım’ gibi yerel kararlar alabilir.



Telefonumda kişiye özel yazılım var. Ben ana sınıfında 1-2-3-4-5-8-12’de tamamında kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı, pozitif var, bunları görebiliyorum. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu, kısmi bir artış var. Aile bilgilendiriliyor, eğer o anda oluşan fiili bir durum söz konusuysa özel odaya alınıyor. Sonra sağlık kuruluşuna haber veriliyor, süreç başlatılıyor. Kişiye özel tedbir alınıyor.