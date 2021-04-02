Okullar 2 Temmuz'a kadar açık mı? MEB açıklaması
Okullar 2 Temmuz'a kadar açık mı sorusu öğrenciler, veliler ve eğitimcilerin araştırdığı husus olmaya devam ediyor. Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitime geçen ve bir süredir yüz yüze eğitimle eğitime devam eden okullar için son karar, geçtiğimiz günlerde yeniden değerlendirildi. Peki, okullar 2 Temmuz'a kadar açık mı? İşte, okullar ne zamana kadar açık olacak sorusu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Okullar 2 Temmuz'a kadar açık mı? sorusu Milli Eğitin Bakanı Ziya Selçuk'un da gündemindeydi. Bakan Selçuk, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir canlı yayında okulların açılış kapanış tarihine dair bazı bilgiler verdi. İşte, Bakan Selçuk'un açıklamalarından önemli kesitler;
"15 Şubat’taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz’da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz’a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok.
OKULLAR 2 TEMMUZ'A KADAR AÇIK OLACAK
Karneleri 2 Temmuz’da vereceğiz. Karnenin önce ya da sonra verilmesi sorun değil. Duruma göre nasıl ihtiyaç doğarsa ona göre hareket ederiz.
Bugün Ankara’da bir ortaokula gittim. Çocuklar ortaokulda bahçede zıplıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde sürekli teşekkür alıyorum öğretmenlerden. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm. İlk ve ortaokullarda yüzde 80’in üzerinde katılım var.
Bizim en başında söylediğimiz bir şey vardı. Duruma göre kısmi açılma, kısmi kapanma. Ya da yerinde kararlar. Şehir bazlı. Süreç bizi dördüncü safhaya getirdi. Yerinde karar süreci başladı. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp ‘bu süreci bir haftaya yayalım’, ‘iki haftaya yayalım’, ‘Okullar kısmı kalsın’, ‘diğerlerini biraz sınırlayalım’ gibi yerel kararlar alabilir.
Telefonumda kişiye özel yazılım var. Ben ana sınıfında 1-2-3-4-5-8-12’de tamamında kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı, pozitif var, bunları görebiliyorum. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu, kısmi bir artış var. Aile bilgilendiriliyor, eğer o anda oluşan fiili bir durum söz konusuysa özel odaya alınıyor. Sonra sağlık kuruluşuna haber veriliyor, süreç başlatılıyor. Kişiye özel tedbir alınıyor.
OKULLARIN ÇALIŞMA TAKVİMİ
Buna göre daha önce alınan kararların devam etmesi bekleniyor. Öte yandan 2021 yılı eğitim öğretim takvimi de belli oldu. Buna göre takvim şöyle olacak;
* 31 Ağustos: Okullar yüz yüze eğitime başladı.
* 16-20 Kasım: Birinci dönem ara tatili.
* 25 Ocak-12 Şubat: Sömestr tatili. (Nisandaki ara tatil eklenerek, süre uzatıldı)
* 2 Mart: İkinci dönem yüz yüze eğitim başladı. Bazı illerde sadece anaokulları ve ilkokullar riskli olmayan şehirlerde ise ortaokul ve liseler açıldı.
* 8 Mart: Liselerde yüz yüze sınavlar başladı.
* 6 Haziran: Liselere Geçiş Sınavı.
* 26 Haziran: Temel Yeterlilik Testi (TYT).
* 27 Haziran: Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT).
* 2 Temmuz: Okulların kapanış tarihi.
* 2 Temmuz-31 Ağustos: Gönüllü okul.