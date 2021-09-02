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Haber Giriş: 02 Eylül 2021 - 17:27 | 

Okula serbest mi gidilecek? Okullarda kıyafet serbest mi? Kovid-19'a karşı 'çocukların okul kıyafetleri' için uyarı...

Okula serbest kıyafetle gidilebilir mi sorusu, 6 Eylül Pazartesi günü açılacak olan okullar dolayısıyla gündemde yer almaya başladı. Okula serbest kıyafetle gidilir mi sorusuna alacakları cevaba göre pazartesi gününe hazırlık yapacak olan öğrenciler, aksi takdirde okulun belirlediği üniformaları giyerek gitmek zorunda olacak. Peki, okula serbest mi gidilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Okullarda serbest kıyafet süreci, pek çok ebeveyn ve öğrencinin gündemindeki konulardan birisi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda alınan bir karar ile okullarda serbest kıyafetle gitmenin mümkün olduğunun açıklanmasıyla birlikte pek çok okul bu kurala riayet etmişti.

Ancak bazı okullar ise bu durumu okula özel üniforma kullanımı olarak tercih etmişti. Peki, yeni dönemde okullarda kıyafet serbest mi 2021? Okullara serbest kıyafetle gidilebilecek mi? İşte, merak edilen o detaylar

2OKULA SERBEST KIYAFETLE GİDİLEBİLİR Mİ

OKULA SERBEST KIYAFETLE GİDİLEBİLİR Mİ?

Okullarda kıyafet serbestisi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tercihine bırakılmış bir husustur. Okullar dilediği durumda okula istenilen kıyafet ile gelinilmesine olanak tanıyacak, isterse de okula has üniforma alınmasını şart koşabilecek.

Bu durumla ilgili net bilgi, okul yönetimlerinden alınabilecektir.

MEB'İN KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda, öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacak. Öğrenciler vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemeyecek.

MEB'e bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, geçtiğimiz yıl Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, MEB'e bağlı resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair usul ve esaslar düzenlendi. Yönetmelikte belirlenen sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbest olacak.

Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacak. Ancak, velilerin en az yüzde altmışının muvafakatiyle, MEB'e bağlı özel kurumlara ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 4'üncü maddede yer alan sınırlamalara uyulmak kaydıyla, okul yönetimlerince okul kıyafeti belirlenebilecek.

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Yönetmelikte belirlenen sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafetinin serbest olmasına dair bu yönetmelik, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'ndaki milletlerarası özel öğretim kurumları, yabancı okullar ve azınlık okulları öğrencileri hakkında uygulanmayacak.

Yönetmelikte temel ilkeler şöyle belirlendi:

* Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyecek.

* Öğrenim görülen programın özelliğine göre atölye, işlik ve laboratuvarlarda önlük veya tulum, işyerlerinde ise yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyilebilecek.

* Öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyecek, ancak öğrenciler tek tip eşofman veya spor kıyafeti giymeye zorlanamayacak.

* Kız öğrenciler, imam-hatip ortaokul ve liseleri ile çok programlı liselerin imam-hatip programlarında tüm derslerde, ortaokul ve liselerde ise seçmeli Kur'an-ı Kerim derslerinde başlarını örtebilecek.

* Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde giyinmelerine izin verilecek.

* Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

İşte kılık ve kıyafet sınırlamaları

* Yönetmeliğe göre öğrenciler, öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takılar takamayacak.

* İnsan sağlığını olumsuz etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler, yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemeyecek.

* Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyilmeyecek.

* Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamayacak ve giysileri giyemeyecek.

* Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve boyasız olacak. Öğrenciler makyaj yapmayacak, bıyık ve sakal bırakamayacak.

Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden ortaokul öğrencilerine MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, lise öğrencilerine MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanacak. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden okul yöneticileri hakkında da ilgili disiplin hükümleri uygulanacak.

Uygulanmayacak ve yürürlükten kaldırılan hükümler

Diğer yönetmelik ve düzenleyici işlemlerin, resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine ilişkin konulardaki bu yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmayacak.

Yönetmelikle 22 Temmuz 1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan MEB ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

16 Temmuz 1982 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 14. maddesiyle hükümleri saklı tutulan yönetmelikler arasındaki “22 Temmuz 1981 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına bağlı Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Kız öğrenciler, imam-hatip ortaokul ve liseleri ile çok programlı liselerin imam-hatip programlarında tüm derslerde, ortaokul ve liselerde ise seçmeli Kur'an-ı Kerim derslerinde başlarını örtebilir” fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 1981 tarihli MEB ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına 2012-2013 öğretim yılı sonuna kadar devam edilecek.

Öğrenciler, 2012-2013 ve daha önceki öğretim yılları için okul yönetimlerince belirlenen önlük veya okul üniformalarını 2013-2014 öğretim yılında giyebilecek.

4Kovid-19a karşı çocukların okul kıyafetlerinin her gün yıkanması uyarısı

Kovid-19'a karşı 'çocukların okul kıyafetlerinin her gün yıkanması' uyarısı

Prof. Dr. Galip Ekuklu, "Çocuklar okuldan geldikten sonra 20 saniye, eskiden olduğu gibi ellerini bildiğimiz klasik sabunlarla yıkamalı." dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için okula başlayan çocukların kıyafetleri ve kullanıyorlarsa bez maskelerinin her gün düzenli yıkanması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Ekuklu, AA muhabirine, bulaşıcılığı çok yüksek olan Kovid-19'un Delta varyantının, genç kuşak arasında daha hızlı yayıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının aşı takvimine göre 15 yaş ve üzeri çocukların aşılama kapsamına alındığını dile getiren Ekuklu, bu yaşın altındaki öğrenciler aşısız olacağından tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti.

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Yüz yüze eğitimin başlamasıyla insan hareketliliğinin artacağını vurgulayan Ekuklu, şöyle devam etti:

"Sadece çocukların okul içerisindeki davranışlarını, onların nasıl korunacağını düşünüyoruz ama evden çıkıp servisle okula giden, öğretmeni ve diğer okul çalışanlarıyla temas eden, bir o kadar da birbiriyle temas eden çocuklar söz konusu olacak. Dolayısıyla eskisinden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü milyonlarca insan, anne-babalar, öğretmenler, servis şoförleri bir sürü insan bir hareketlilik oluşturacak."

Ekuklu, aşılama kapsamında olmayan çocukların maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmesinin önem taşıdığını söyledi.

"Çocukların maskelerini birbirleriyle değiştirmeleri önlenmeli"Aynı ortamda bulunan çocukların birbirleriyle temasının ve maskelerini takıp takmadıklarının takip edilmesi gerektiğini belirten Ekuklu, şunları kaydetti:

"Bir kere çocukların aralarında maskelerini değiştirmemeleri gerekiyor. Bu, okul yönetimlerinin yapabileceği bir şey. Ebeveynlerin de özellikle evlerinde kronik hastalığı olan, aşısız, risk grubu dediğimiz insanlar varsa, okula gelip giden çocuklar ile aile büyüklerini karşı karşıya getirmemeleri lazım. Bu ne kadar mümkünse o kadar yapmak lazım. Eskiden farklı olarak Delta varyantı, çok daha kısa sürede ve çok daha kısa mesafede bulaşabiliyor."

Ekuklu, çocukları okula giden belirli yaş üstündeki aile bireylerinin, gerekçesi ne olursa olsun en az 2 doz aşı yaptırmamışsa risk altında bulunduğunu, bu nedenle okuldan gelen çocuklarla mesafeye daha fazla özen göstermesi gerektiğini ifade etti.

Ebeveynlere kendi yaşam biçimlerini ve aile büyüklüklerini dikkate alarak önlemlere uymaları çağrısı yapan Ekuklu, şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocuklarını mümkünse her gün temiz kıyafetlerle okula göndermeliler. Kıyafet zorunluluğunun olduğu durumlar var, belki zor olabilir ama elden geldiğince çocukları her gün temiz kıyafetlerle göndermek, okuldan döndüklerinde o kıyafetlerin bir şekilde yıkanmasına özen göstermek lazım. Mutlaka çocuklar okuldan geldikten sonra 20 saniye, eskiden olduğu gibi ellerini bildiğimiz klasik sabunlarla yıkamalı.

Mümkün olduğunca sosyal mesafeyi, teması en azda tutmalılar. Çok kullanımlık maskeler verildiyse çocuklara, bez maskeler, bunların mutlaka uygun bir biçimde yıkanması, dezenfekte edilmesi gerekiyor."

Öğretmenlerin illere göre farklılık göstermekle birlikte yüzde 70-75 aşılandığını, bu oranın önemli olduğunu vurgulayan Ekuklu, "Kantin görevlisinden temizlik personeline, öğretmenine, müdürüne, yöneticisine kadar herkesin aşılanması gerekiyor." dedi.

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