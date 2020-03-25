18 milyon öğrenci ve yaklaşık 1 milyon eğitimci okulların yeniden eğitim faaliyetine başlayacağı tarihi merak ediyor. Uzaktan eğitimin sonra ereceği tarihe odaklanan öğrencileri bir yandan da olası uzatma kararından haberdar olmak için araştırmalarına hız verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okul tatili uzadı mı?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) aldığı karar doğrultusunda okullarda eğitime ara vermişti. Corona virüsü salgınına karşı alınan bu tedbirle birlikte milyonlarca öğrenci, TRT EBA TV ve EBA'nın online sistemi ile uzakta eğitimle, okul faaliyetlerine devam ediyor. Gözler şimdi okulların açılacağı tarihte. Öğrenciler, aileleri ve eğitimciler ise MEB'in açıklayacağı yeni kararı beliyor. İşte, 'Okul tatili uzadı mı?' 'Okullar ne zaman açılacak?' soruları hakkında ayrıntılar...
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Okullar ne zaman açılacak sorusuna Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da cevap verdi. Bir muhabirin 'Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı sizinle görüşeceğini söyledi. Bu konu ele alındı mı?' sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtı şu şekilde oldu;
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"Milli Eğitim Bakanlığımızla çarşamba günü bilim kurulumuza katılmak üzere bugün konuştuk. Çarşamba günü eğitim konusunu gündemimize almış olacağız."
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirinin sorularını yanıtladığı basın toplantısında okulların ne zaman açılacağı sorusunu yanıtladı. Bakan Selçuk, "Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını virüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulunun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulunun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız." dedi.
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Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.