Gündem Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 17:27 , / 25 Mart 2020 - 17:52

Okullar ne zaman açılacak? Okul tatili uzadı mı?

18 milyon öğrenci ve yaklaşık 1 milyon eğitimci okulların yeniden eğitim faaliyetine başlayacağı tarihi merak ediyor. Uzaktan eğitimin sonra ereceği tarihe odaklanan öğrencileri bir yandan da olası uzatma kararından haberdar olmak için araştırmalarına hız verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okul tatili uzadı mı?