Okul sırasından nikah masasına!

Kimi henüz çocuk denecek yaşta dünya evine girdi, kimi evlenmek için 40 yaşını bekledi.
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Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Umut Akyürek eşi Oktay Ertuğrul ile 27 yıl öncesine ait bir fotoğrafını paylaştı.
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Konservatuvar yıllarında Mahsun Kırmızıgül tarafından tanıştırılan ve o günden beri birbirlerinden kopmayan çift birlikteliklerinde 27 yılı geride bıraktı.
Gençlik yıllarına ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Akyürek altına, 'Yaklaşık bir ömür önce... Konservatuvar yıllarımız... 27 yılı devirdik' notunu düştü.
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Kimi henüz çocuk denecek yaşta dünya evine girdi, kimi evlenmek için 40 yaşını bekledi.
İşte ünlülerin evlilik yaşları.
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İyi ki doğdun gözümün nuru
Erkan Can, eşi Azita Can’ın 50’nci yaş gününü evde hazırladığı sürprizle kutladı.
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Özel bir pasta yaptıran ve evi balonlarla süsleyen usta oyuncu, eşi ve kızları Deniz’le çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Can, eşinin yeni yaşını Instagram’da da kutladı: “İyi ki doğdun gözümün nuru.”
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Kıvanç Tatlıtuğ, 33 yaşında Başak Dizer ile evlendi. Bu Tatlıtuğ'un ilk, Dizer'in ikinci evliliği.
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Beren Saat, Kenan Doğulu ile evlendiğinde 30 yaşındaydı. Doğulu ise 40 yaşına girmişti.
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Aslı Enver, 28 yaşındayken meslektaşı Birkan Sokollu ile evlendi. Ancak evlilik uzun sürmedi.
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Kenan İmirzalıoğlu da 40'lı yaşlarında evlenen ünlülerden. İmirzalıoğlu, 43 yaşında evlendi. Kobal ile aralarında 13 yaş fark var.
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Ceyda Düvenci ilk evliliğini 23 yaşındayken Kaan Girgin ile yaptı.
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İkinci eşi Engin Akgün ile evlendiğinde 32 yaşındaydı.
Muhteşem bir düğünle evlenen ikili daha sonra yollarını ayırdı.
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Düvenci 2015 yılında Bülent Şakrak ile evlendi.
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Hülya Avşar ilk evliliğini 16 yaşındayken Mehmet Tecirli ile yaptı.
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34 yaşında ise Kaya Çilingiroğlu ile dünyaevine girdi. Bu evlilik 2005'te sona erdi.
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Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan ile evlendiğinde 35 yaşındaydı. Arzum Onan ise henüz 23 yaşındaydı.
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Muazzez Ersoy adı henüz Hatice Yıldız Levent olduğu dönemde ilk evliliğini yaptı. O sırada sadece 16 yaşındaydı.
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Ersoy, manken ve oyuncu İsmet Özhan ile evlendiğinde artık olgunluk çağlarındaydı.
Sürpriz bir şekilde evlenen çift, yine sürpriz bir kararla boşandı.
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Pınar Altuğ ilk evliliğini Umut Elçioğlu ile 27 yaşındayken yaptı.
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Altuğ ikinci eşi Yağmur Atacan'la evlendiğinde 35 yaşındaydı.
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Tarkan da 44 yaşında Pınar Dilek ile hayatını birleştirdi.
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Melis İşiten ile Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında evlendi. O sırada Melis İşiten 22 yaşındaydı.
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Kaygılar oğlu ise 27 yaşındaydı. Çift, Yedi Güzel Adam dizisinin setinde tanışmıştı.
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Uraz Kaygılaroğlu, evlilik kararını nasıl verdiğini "İnsan böyle bir eş bulunca iki eli kanda olsa evlenir" diyerek anlatmıştı. Çift iki yıl önce sürpriz bir kararla anlaşmalı boşandı.
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Ali Sunal, ilk evliliğini 2011 yılında Gökçe Bahadır ile yaptı. O sırada Sunal 34 , Bahadır ise 30 yaşındaydı. Fakat bu evlilik çok uzun sürmedi.
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Sunal 2018 yılında Nazlı Kurbanzade ile evlendi. Çiftin Narin adında bir kızı var.
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Arda Turan, 31 yaşında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturdu. Çiftin Hamza Arda ve Asil Aslan Turan adında iki oğlu var.
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Aslı Tandoğun, Tan Yeşilada ile evlendiğinde 34 yaşındaydı.
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Aslı Hünel, 40 yaşında hayatının aşkını buldu ve nikah masasına oturdu.
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45 yaşındaki Özcan Deniz, 26 yaşındaki Feyza Aktan ile evlendi. Bir çocukları olan çift anlaşmalı boşandı.