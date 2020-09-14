Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB takviminde 21 Eylül uyum haftası ders programı belli oldu!
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih, gündemde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre ilk etapta gerçekleştirilecek uyum haftasında ilkokul 1. sınıflar ve okul öncesi sınıfları okula başlayacak. Uyum haftasında ilkokul 1. sınıf öğrencileri, her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak. Okulların açılmasına günler kala milyonlarca öğrenci ve velinin gözü okulların son durumuna çevrildi. İşte, MEB açıklamasına göre okulların açılacağı tarih ve yüz yüze eğitim uyum haftası ders programı.
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Korona virüs pandemisi dolayısıyla başlayan uzaktan eğitim 18 Eylül tarihinde sona erecek. Online eğitimin ardından başlayacak olan yüz yüze eğitimde, kademelendirilen sınıflar ilkokul 1. sınıflar ve okul öncesi olarak açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağına dair teknik detayları içeren yazı, 81 il milli eğitim müdürlüğüne yollandı. İlkokul 1. sınıf ve okul öncesinde ders saatleri programlandı. Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi verilecek. İlkokul 1. sınıf öğrencileri de ilk hafta 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim görecek. İşte, detaylar.
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YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, yüz yüze eğitim 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bakanlık yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağına ilişkin teknik detayları 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıyla paylaştı.
Bakan Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre; okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek.
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İhtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapacak. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak.
Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.
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YÜZ YÜZE EĞİTİMDE DERS SAATLERİ NASIL OLACAK?
Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati suretiyle uyum eğitimi yapılacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül - 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 gün olmak üzere günde 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati süreyle eğitim yapılacak. Okul öncesi eğitimde 21 Eylül tarihine kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda bu tarihten itibaren de aynı planlama doğrultusunda eğitime devam edilecek.
İlkokul 1'inci sınıf öğrencileri ise yüz yüze eğitimin ilk haftasında her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati süreyle uyum eğitimi yapacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim alınacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacak.
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HANGİ DERSLER YÜZ YÜZE EĞİTİMLE ALINACAK?
Millî Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin ilk haftasını henüz okul yaşamıyla yeni tanışacak olan okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerin uyumuna ayırdı. Covid-19 tedbirleri kapsamında kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları öğrencilere temassız oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle anlatılacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders saati, Matematik haftada iki gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, Hayat Bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek. Bu dersler ile ilgili olarak yüz yüze işlenemeyen ders saatleri ile ilkokul 1'inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle verilecek. Uzaktan eğitimle ilgili tüm bilgilere uzaktanegitim.meb.gov.tr ve eba.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecek.