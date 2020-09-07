Okul öncesi (anaokulu) ve 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası 2020 2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin bilgiler paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz." dedi. Daha önce yüz yüz eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin tercihe bağlı olup olmayacağının sorulması üzerine "biz velileri zorlayarak 'Herkesin bir mecburiyeti olacaktır.' cümlesini kurmayız. Bunun hukuksal alt yapısını oluşturuyoruz" demişti. MEB programına göre ise okullar 21 Eylül'de yüz yüze ve aşamalı olarak açılacak. İşte, okulların açılışıyla ilgili son gelişmeler.