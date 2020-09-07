Okul öncesi (anaokulu) ve 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Okulların ne zaman açılacağı gündemde yer almaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim süreciyle ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ailelerin tercihine göre okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okulların eğitime açılacağını ifade etti. Açıklamanın ardından yüz yüz eğitimin zorunlu olup olmayacağı gündeme gelen diğer başlıklardan oldu. Peki, okul öncesi ve 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklamasının detayları.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası 2020 2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin bilgiler paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz." dedi. Daha önce yüz yüz eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin tercihe bağlı olup olmayacağının sorulması üzerine "biz velileri zorlayarak 'Herkesin bir mecburiyeti olacaktır.' cümlesini kurmayız. Bunun hukuksal alt yapısını oluşturuyoruz" demişti. MEB programına göre ise okullar 21 Eylül'de yüz yüze ve aşamalı olarak açılacak. İşte, okulların açılışıyla ilgili son gelişmeler.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların açılmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;Salgının başladığı günden bu yana ilk, orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sistemimizi en iyi şekilde idame ettirdik. Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz.
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Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Özellikle üretimde gerçekten güçlü altyapsı, yetişmiş insan gücü, sürekli gelişen teknolojiyle Türkiye'nin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz.
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YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU OLACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula başlayabileceğini söyledi. MEB 2020 2021 eğitim öğretim takvimi ile ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin tercihe bağlı olup olmayacağının sorulması üzerine şunları söylemişti;
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"Bu sadece eğitsel bir problem değil, sosyolojik bir problem aynı zamanda. Bu yüzden de biz velileri zorlayarak 'Herkesin bir mecburiyeti olacaktır.' cümlesini kurmayız. Bunun hukuksal alt yapısını oluşturuyoruz. Bu sıradan bir durum değil, genel bir afet durumu. Salgın döneminde velilerimiz diyelim ki ailesinde kronik rahatsızlığı olan birisi veya başka bir sorun var. Velinin insiyatifinin dikkate alınması söz konusu."