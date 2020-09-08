Okul öncesi ve 1. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklama
Okulların ne zaman açılacağı gündemde yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan okul öncesi ve 1. sınıflardan başlamak üzere okulların eğitime açılacağını bildirdi. Açıklamanın ardından yüz yüze eğitimin zorunlu olup olmayacağı merak konusu oldu. Son dakika açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler." dedi. Peki, okul öncesi ve 1. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte, 21 Eylül yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Selçuk'un yaptığı son dakika açıklamalar
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Okulların okul öncesi ve 1. sınıflar için ne zaman açılacağı merak ediliyor. Dün yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelerin tercihine göre okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okulların eğitime açılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından araştırmalar hızlandı. İşte konu ile ilgili bilgiler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası 2020 2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin bilgiler paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz." dedi. Daha önce yüz yüz eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin tercihe bağlı olup olmayacağının sorulması üzerine "biz velileri zorlayarak 'Herkesin bir mecburiyeti olacaktır.' cümlesini kurmayız. Bunun hukuksal alt yapısını oluşturuyoruz" demişti. MEB programına göre ise okullar 21 Eylül'de yüz yüze ve aşamalı olarak açılacak.
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“Salgın sürecinin en başından bu yana dünyayı izliyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar alıyor, bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gidiyoruz.
Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız.
Buna göre; 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.
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YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?
Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.
Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır.
Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz. Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız.
Uzaktan eğitimle ilgili olarak da EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapımız var. Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik veriyoruz ve öğrenci ile öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkânı sağlıyoruz. 1. sınıf öğrencilerimize uzaktan eğitimi sevdirebilmek için de oyun tabanlı dijital içerikler hazırladık.
Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül’de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız.”
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların açılmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;
Salgının başladığı günden bu yana ilk, orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sistemimizi en iyi şekilde idame ettirdik. Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz.Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir
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Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Özellikle üretimde gerçekten güçlü altyapsı, yetişmiş insan gücü, sürekli gelişen teknolojiyle Türkiye'nin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula başlayabileceğini söyledi. MEB 2020 2021 eğitim öğretim takvimi ile ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin tercihe bağlı olup olmayacağının sorulması üzerine şunları söylemişti;
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"Bu sadece eğitsel bir problem değil, sosyolojik bir problem aynı zamanda. Bu yüzden de biz velileri zorlayarak 'Herkesin bir mecburiyeti olacaktır.' cümlesini kurmayız. Bunun hukuksal alt yapısını oluşturuyoruz. Bu sıradan bir durum değil, genel bir afet durumu. Salgın döneminde velilerimiz diyelim ki ailesinde kronik rahatsızlığı olan birisi veya başka bir sorun var. Velinin insiyatifinin dikkate alınması söz konusu."