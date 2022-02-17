Okul ne zaman kapanacak, 2022 yaz tatili ne zaman? 2021-2022 Eğitim yılı MEB takvimi

Eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci, devlet ve özel kurumlarda görev alan yüz binlerce öğretmen ile öğrencilerin ailelerini yakından ilgilendiren 2022 yaz tatili, yarıyıl tatilinin sonlanmasıyla birlikte merak konusu oldu. Öğrenciler, haziran ayı içinde karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak. Peki, okul ne zaman kapanacak 2022? İşte MEB takimine göre yaz tatili tarihi...