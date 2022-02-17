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Okul ne zaman kapanacak, 2022 yaz tatili ne zaman? 2021-2022 Eğitim yılı MEB takvimi

#Okul Ne Zaman Kapanacak 2022#Yaz Tatili#MEB Takvimi

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte okulların ne zaman kapanacağı araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında başlayan yoğun ders ve sınav temposuna bir an önce ara vermek isteyen çok sayıda öğrenci, MEB'in açıkladığı tarih bilgisini sorguluyor. Okul ne zaman kapanacak, 2022 yaz tatili ne zaman? İşte MEB eğitim yılı takvimi...

1/3Okul ne zaman kapanacak, 2022 yaz tatili ne zaman 2021-2022 Eğitim yılı MEB takvimi

Eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci, devlet ve özel kurumlarda görev alan yüz binlerce öğretmen ile öğrencilerin ailelerini yakından ilgilendiren 2022 yaz tatili, yarıyıl tatilinin sonlanmasıyla birlikte merak konusu oldu. Öğrenciler, haziran ayı içinde karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak. Peki, okul ne zaman kapanacak 2022? İşte MEB takimine göre yaz tatili tarihi...

2/32021-2022 EĞİTİM YILI MEB TAKVİMİ

2021-2022 EĞİTİM YILI MEB TAKVİMİ

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona ermişti. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.

İkinci dönem ara tatil tarihleri ise 11 Nisan- 15 Nisan 2022'de gerçekleşecek.

3/3OKUL NE ZAMAN KAPANACAK 2022

OKUL NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

Son olarak merakla beklenen yaz tatili 17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayacak. Bu durumda, ikinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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