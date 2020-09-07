Okul kitapları verilecek mi? 2020 2021 ilkokul, ortaokul ve lise ders kitapları için MEB açıklaması
Ders kitapları ne zaman verilecek? sorusu okullarda yüz yüze eğitim tarihi yaklaşırken gündeme geldi. MEB takvimine göre, 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitimin ardından 21 Eylül Pazartesi günü aşamalı ve yüz yüze eğitime geçilecek. İlkokul, ortaokul ve lise ders kitapları, sürece ilişkin gelişmeler yaşanırken veli ve öğrencilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. MEB'ten gelen açıklamaya göre, ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı. İşte, 2020 2021 ücretsiz ders kitaplarıyla ilgili ayrıntılar.
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Okulların açılış tarihi yaklaşırken ders kitaplarının ne zaman verileceği merak konusu oldu. 21 Eylül'de çalacak olan ilk ders zili için heyecanlı bekleyiş sürerken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okul ders kitaplarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, ders kitaplarının okullara gönderildiğini ve öğrenci çalışma kitabının da dağıtılacağını ifade etti.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ders kitaplarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;
Öğrenciler, veliler ders kitabının dışında kitap ihtiyacı duyabiliyor. Bu eksikle ilgili bir araştırma yaptık Türkiye'de. Dedik ki 'Ders kitabının dışında neye ihtiyaç duyuyorsanız bununla ilgili size somut olarak bir öğrenci çalışma kitabı vereceğiz.' Bütün ilkokul öğrencilerimize bu kitaplar somut olarak kendilerine dağıtılmış olacak. Ders kitapları da geçen hafta itibarıyla çok büyük ölçüde dağıtıldı. Okullara gönderildi. Orada hiçbir sorunumuz yok çünkü kitapları 2 ay öncesinden bitirmiştik zaten."
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KİTAPLAR ÖĞRENCİLERE NE ZAMAN DAĞITILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı.
Ders kitaplarının ihale, sözleşme ve baskı süreçlerine bu yıl erken başladıklarını belirten MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları tarihte ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik." diye konuştu.
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Bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyar kitabın öğrencilere dağıtıldığını ifade eden Çolak, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacaklarını söyledi.
Ders kitaplarının yüz yüze eğitim başladığı tarihlerde yani 21 Eylül'den sonra öğrencilere verilmesi bekleniyor.