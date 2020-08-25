Okul kitapları ne zaman verilecek? MEB kitap dağıtımı hakkında bilgi verdi!
2020-2021 eğitim döneminin takvimi şekillenmeye başlarken, yüz yüze eğitim öncesi kitap dağıtımı merak konusu oldu. Farklı kademelerde eğitim alan milyonlarca öğrenci, yeni dönem ders kitaplarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, MEB okul kitapları ne zaman verilecek?
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Online eğitimin başlamasına kısa bir süre kala, öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitim sürecine ilişkin araştırmaları hız kazandı. Bu yıl bir üst sınıfa geçiş yapan milyonlarca öğrenci, ders kitaplarını ne zaman ve nereden temin edeceklerini sorguluyor. Konuya ilişkin açıklama ise günler öncesinden MEB'den gelmişti. İşte, 2020 ders kitabı dağıtımı hakkında ayrıntılar...
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Milli Eğitim Bakanlığınca 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı.
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Ders kitaplarının ihale, sözleşme ve baskı süreçlerine bu yıl erken başladıklarını belirten Çolak, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları tarihte ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik." diye konuştu.
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Bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyar kitabın öğrencilere dağıtıldığını ifade eden Çolak, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacaklarını söyledi.
Ders kitapları, yüz yüze eğitim başladığı tarihlerde öğrencilere verilecek.