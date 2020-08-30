Okul kitapları ne zaman dağıtılacak? MEB tarih verdi!

BAKAN DERS KİTAPLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ders kitaplarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;



Öğrenciler, veliler ders kitabının dışında kitap ihtiyacı duyabiliyor. Bu eksikle ilgili bir araştırma yaptık Türkiye'de. Dedik ki 'Ders kitabının dışında neye ihtiyaç duyuyorsanız bununla ilgili size somut olarak bir öğrenci çalışma kitabı vereceğiz.' Bütün ilkokul öğrencilerimize bu kitaplar somut olarak kendilerine dağıtılmış olacak. Ders kitapları da geçen hafta itibarıyla çok büyük ölçüde dağıtıldı. Okullara gönderildi. Orada hiçbir sorunumuz yok çünkü kitapları 2 ay öncesinden bitirmiştik zaten."