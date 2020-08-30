Okul kitapları ne zaman dağıtılacak? MEB tarih verdi!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 31 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde yapılacak uzaktan eğitim sürecinde, tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler şimdi de ders kitapları için belirlenen tarihleri sorguluyor. Peki, ders kitapları ne zaman dağıtılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 31 Ağustos'ta başlayacak üç haftalık uzaktan eğitim sürecinin ardından yüz yüze eğitimle, öğrenim faaliyetleri devam edecek. Milyonlarca öğrenci de ders kitaplarının ne zaman kendilerine teslim edileceğini sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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BAKAN DERS KİTAPLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ders kitaplarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;
Öğrenciler, veliler ders kitabının dışında kitap ihtiyacı duyabiliyor. Bu eksikle ilgili bir araştırma yaptık Türkiye'de. Dedik ki 'Ders kitabının dışında neye ihtiyaç duyuyorsanız bununla ilgili size somut olarak bir öğrenci çalışma kitabı vereceğiz.' Bütün ilkokul öğrencilerimize bu kitaplar somut olarak kendilerine dağıtılmış olacak. Ders kitapları da geçen hafta itibarıyla çok büyük ölçüde dağıtıldı. Okullara gönderildi. Orada hiçbir sorunumuz yok çünkü kitapları 2 ay öncesinden bitirmiştik zaten."
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DAĞITIM NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı.
Ders kitaplarının ihale, sözleşme ve baskı süreçlerine bu yıl erken başladıklarını belirten MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları tarihte ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik." diye konuştu.
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Bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyar kitabın öğrencilere dağıtıldığını ifade eden Çolak, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacaklarını söyledi.
Ders kitapları, yüz yüze eğitim başladığı tarihlerde öğrencilere verilecek.