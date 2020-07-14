Okul kayıtları ne zaman başlıyor? e-Okul kayıt sorgulama ekranı
2020-2021 eğitim yılına kısa bir süre kala, okul kayıtları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İlkokul, ortaokul ve lise gibi farklı kademelerde kayıt heyecanının ne zaman başlayacağı ve MEB'in bu kapsamdaki son açıklamaları merak edilenler arasında. Peki, okul kayıtları ne zaman başlıyor?
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'Okul kayıtları ne zaman başlayacak?' sorusu, ilk kez çocuğunu okula kaydettirecek velilerin yanı sıra ortaokuldan mezun olarak liseye adım atacak öğrenciler ve aileleri tarafından da araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, e-Okul kayıt sorgulama ekranı ve yeni dönem okul kayıtları hakkında gelişmeler...
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İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?
İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi belli değil. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Lise kayıtları LGS sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
Konuya ilişkin ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.
Veliler, MEB’in //e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu sorgulayabilecekler.
Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.