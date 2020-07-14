Okul kayıtları ne zaman başlıyor? e-Okul kayıt sorgulama ekranı

'Okul kayıtları ne zaman başlayacak?' sorusu, ilk kez çocuğunu okula kaydettirecek velilerin yanı sıra ortaokuldan mezun olarak liseye adım atacak öğrenciler ve aileleri tarafından da araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, e-Okul kayıt sorgulama ekranı ve yeni dönem okul kayıtları hakkında gelişmeler...