Ä°lkokul kayÄ±tlarÄ± 2023 aÄŸustos ayÄ± yaklaÅŸÄ±rken milyonlarca velinin odaklandÄ±ÄŸÄ± konulardan oldu. 2023-2024 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± takvimi aÃ§Ä±klanÄ±rken, adrese dayalÄ± ilkokul kayÄ±tlarÄ±nÄ±n ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ± da gÃ¼ndeme gelmeye baÅŸladÄ±. Temel EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Ã–ÄŸrenci Ä°ÅŸleri ve Sosyal Etkinlikler Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan alÄ±nan bilgilere gÃ¶re kayÄ±tlar,Â e-Okul sistemi Ã¼zerinden e-kayÄ±t yÃ¶ntemiyle alÄ±nacak. MEB tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan takvime gÃ¶re; 11 EylÃ¼lâ€™de baÅŸlayacak olan okullarda 1â€™inci sÄ±nÄ±fa baÅŸlayacak Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in 4-8 EylÃ¼l tarihleri arasÄ±nda uyum eÄŸitimleri gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Peki, ilkokul kayÄ±tlarÄ± ne zaman baÅŸlÄ±yor, baÅŸladÄ± mÄ±? Ä°ÅŸte, MEB ilkokul kayÄ±t tarihleri ve konuyla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler.