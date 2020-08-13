Eğitim Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 22:43 , 13 Ağustos 2020 - 22:43

Okul kayıtları ne zaman başlayacak? MEB E okul kayıt sorgulama ekranı 2020

Okul kayıtları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açılış tarihiyle ilgili yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. Yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve liseler 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitimle açılacak. Eğitim takviminin netleşmesiyle veliler okul kayıt tarihlerine odaklandı. Okul kayıt sorgulamaları e okul sistemi üzerinden gerçekleşecek. E okul sistemine giriş yapılırken, T.C no ve doğum yılı bilgileri kullanılacak. İşte, 2020 okul kayıt sorgulama ve okul kayıt tarihleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler.