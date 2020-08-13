Okul kayıtları ne zaman başlayacak? MEB E okul kayıt sorgulama ekranı 2020
Okul kayıtları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açılış tarihiyle ilgili yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. Yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve liseler 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitimle açılacak. Eğitim takviminin netleşmesiyle veliler okul kayıt tarihlerine odaklandı. Okul kayıt sorgulamaları e okul sistemi üzerinden gerçekleşecek. E okul sistemine giriş yapılırken, T.C no ve doğum yılı bilgileri kullanılacak. İşte, 2020 okul kayıt sorgulama ve okul kayıt tarihleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2020 eğitim öğretim takvimini duyurdu. Milyonlarca öğrenci, eğitimci ve öğrenci velisinin beklediği okulların açılışı için 31 Ağustos tarihi kesinleşti. 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitim başlayacak. Eğitim takviminin belli olmasının ardından gözler okul kayıtlarına çevrildi. Okul öncesi eğitim ve ilkokul için kayıt tarihleri henüz açıklanmazken, kayıtların 31 Ağustos'tan önce alınması bekleniyor.
2
Abone Ol
OKUL KAYITLARI NE ZAMAN?
2020 okul kayıtları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak kayıtların 31 Ağustos tarihinde önce alınması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
3
Abone Ol
E OKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2020-2021 eğitim-öğretim dönemi, okul kayıt sonuçları, e-Kayıt sistemi üzerinden görüntülenecek. Çocuklarının kayıtlı oldukları okulu öğrenmek isteyenler, sisteme giriş yaparken TC no ve doğum yılı bilgilerini kullanacaklar. e-Okul kayıt sorgulama ekranı ile ilgili detaylar ise şöyle:
MEB’in e-Okul ekranından “2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları” başlıklı elektronik tablosundaki linke tıklayarak giriş yapılabilecek. Çıkan tabloda verilen giriş kodu bölümündeki rakam ve/veya harfi Giriş Kodu bölümüne yazdıktan sonra T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde tabloya girerek çocuğun kayıt edildiği okulu görmek mümkün.
İlkokula başlama yaşı hakkında bilgi almak isteyen veliler, MEB’in paylaştığı linki tıklayarak, “2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2020) itibarıyla hesaplanır” ekranına ulaşabilir. Burada çocuğun doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde girerek ilkokula başlama yaşını öğrenilebilir. Örnek doğum tarihi girişi ve sistem yönlendirmesi şu şekilde:
“01.01.2007: Çocuğunuz 164 aylıktır. Çocuğunuzu ilkokul 1. sınıfa kaydettirmeniz gerekmektedir. Kayıt erteleme hakkınız bulunmamaktadır.”
5
Abone Ol
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.
Veliler, MEB’in //e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu sorgulayabilecekler.
Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.