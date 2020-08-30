Okuduğu okulu ‘Sevgi Kütüphanesi’ne dönüştürdü

Kalyoncu, eşinin de desteğiyle üç yıl süren çalışmanın ardından iki katlı okulu kütüphaneye dönüştürdü. Kalyoncu’nun ‘Sevgi’ adını verdiği kütüphanede 6 bilgisayar, 2 bilardo masası, kadınların eğitim alabileceği derslik ve kafeterya da bulunuyor. Hayırsever gurbetçi yapının üst katındaki bir bölümü düğün ve toplantı salonuna dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Burada ücretsiz olarak köy düğünleri ve toplantılar yapılabilecek.