Okuduğu okulu ‘Sevgi Kütüphanesi’ne dönüştürdü

Kalyoncu, 40 yıl önce Almanya’ya giderek lokanta işletmeciliğine başladı. Son yıllarda sıkça Türkiye’ye giden Kalyoncu, memleketi Rize’nin Kırklartepe köyünde ev yaptırarak yaz aylarını burada geçirmeye başladı. Köyde yaşamaya iyice alışan Kalyoncu, lokantasını satarak birkaç ay önce eşi Zeliha Kalyoncu ile köye yerleşti. Almanya’da bulunduğu dönemde yaşadığı mahallede eğitim amacı ile üç kütüphane açılmasını sağlayan Kalyoncu, kapanan köy okulunun yerine de köylülerin isteğiyle kütüphane kurmaya karar verdi.
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Kalyoncu, eşinin de desteğiyle üç yıl süren çalışmanın ardından iki katlı okulu kütüphaneye dönüştürdü. Kalyoncu’nun ‘Sevgi’ adını verdiği kütüphanede 6 bilgisayar, 2 bilardo masası, kadınların eğitim alabileceği derslik ve kafeterya da bulunuyor. Hayırsever gurbetçi yapının üst katındaki bir bölümü düğün ve toplantı salonuna dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Burada ücretsiz olarak köy düğünleri ve toplantılar yapılabilecek.
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İlkokul mezunu olan Kalyoncu, 1993’te okuduğu bir kitapla dünyaya bakış açısının değiştiğini, bu dönemden sonra kendisini geliştirerek her gün kitap okumaya özen gösterdiğini söyledi. Kendisinin de okuduğu ilkokulun kapanması dolayısıyla üzüldüğünü anlatan Kalyoncu, köylünün de isteğiyle yetkililerle görüşerek iki katlı okulu kütüphaneye dönüştürmeye karar verdiğini anlattı:
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“Böyle bir hizmeti şans olarak görüyorum. Tek amacım hiç karşılıksız insanlara güzellikleri ulaştırmak. Doğduğum köye gitme imkânı oluşunca böyle bir altyapının olduğu söylendi. Okulu Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kiraladım. Hizmetimi kimseden bir şey beklemeden yapıyorum.
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‘Sevgi’ kelimesi hayatımda çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle kütüphanenin adını da ‘Sevgi Kütüphanesi’ koydum. Sevgi her şeyin ilacı. İnsanlığın ilacı. Okuduğum bütün kitaplar da ‘sevgi’ der. Sevgi paylaştıkça çoğaldığı için bu hizmet yolunda ilerliyorum.”
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“Kütüphanemizde şu anda yaklaşık 1500 kitap var. 15 gün içerisinde bir kamyon dolusu kitap gelecek. Gençler, çocuklar, her kesimden insanın okuyabileceği kitaplar olacak. Gençler burada eğitimlerini alabilecek. Okumaya başladığım 1993 yılından itibaren hayatımdaki doğrular çok büyük noktaya ulaştı. Okumak ve doğruluk, beni severek, huzurlu yaşattı. Zenginliğin ve fakirliğin en üst noktasını yaşadım. Gönlündeki sevgiyi bulmadan huzur bulamazsın.”
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Günün büyük bölümünü kütüphanede geçiren köy sakinlerinden Berat Doğru ise pandemi sürecinde gidebilecekleri yer olmadığı için zorlandığını, kütüphanenin açılması ile birlikte iki aydır kütüphanede keyifli vakit geçirdiğini söyledi.
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Fatih Taşçılar da kütüphane açılana kadar telefon bağımlısı olduğunu, artık kütüphanede bilardo oynayarak, kitap okuyarak, internette araştırmalar yaparak zamanını değerlendirdiğini aktardı.