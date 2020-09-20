Oktoberfest’e koronavirüs engeli

Almanya’nın, hatta dünyanın en büyük halk festivali olarak bilenen Oktoberfest, 210 yıllık tarihinde, çoğu savaş zamanlarında olmak üzere birkaç kez iptal edilmişti. Ancak 1949 yılından bu yana aralıksız her yıl düzenleniyordu. Her yıl yaklaşık 6 milyon ziyaretçiye sahip olan Oktoberfest’in yapılamaması kent için ekonomik açıdan büyük bir kayıp anlamına geliyor.