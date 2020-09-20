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Hürriyet
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Avrupa
DW Türkçe / Fotoğraflar: Getty Images, dpa, AFP
Haber Giriş: 20 Eylül 2020 - 14:17 | 

Oktoberfest’e koronavirüs engeli

Almanya’nın Münih kentinde her yıl düzenlenen Oktoberfest (Ekim Festivali) bu yıl koronavirüs salgını nedeni ile yapılamıyor. Büyük bira çadırlarının kurulduğu ve normal şartlarda sabah saat 8’de yer kapmak için tıklım tıklım olan Theresienwiese meydanının boş olduğu görüldü. Theresienwiese’de Oktoberfest’e alternatif kutlamalar yapılmaması için de saat 09.00 itibarı ile alkol yasağı kondu.

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Alman haber ajansı dpa’nın haberine göre sabah saatlerinde geleneksel Bavyera kıyafetleri giymiş küçük bir grup ‘Bavaria Heykeli’nin önündeki merdivenlere geldi. Grup 1.069 litrelik Arjantin bardaklarına doldurdukları biraları içerek küçük bir kutlama yaptı.

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Koronavirüs test merkezi önünde de kısa bir kuyruk oluştuğu görüldü. Bunun dışında meydanda sadece sabah sporunu ve yürüyüşünü yapan vatandaşlar vardı.

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Münih, Almanya’da 100 bin kişide 50 koronavirüs vakası olarak belirlenen uyarı sınırını hafta içinde geçti. Kent yönetimi Oktoberfest yerine planlanan partilerin koronavirüs vaka sayısını artırmasından endişe ediyor.

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Dolayısıyla kentin birçok noktasında alkol yasağı getirildi. Münih’in 50’den fazla birahanesinde ise alternatif kutlamaların yapılması bekleniyor.

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Oktoberfest sırasında sabah saat 08.00’de yer kapmak için tıklım tıklım olan Theresienwiese meydanı boş kaldı.

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Almanya’nın, hatta dünyanın en büyük halk festivali olarak bilenen Oktoberfest, 210 yıllık tarihinde, çoğu savaş zamanlarında olmak üzere birkaç kez iptal edilmişti. Ancak 1949 yılından bu yana aralıksız her yıl düzenleniyordu. Her yıl yaklaşık 6 milyon ziyaretçiye sahip olan Oktoberfest’in yapılamaması kent için ekonomik açıdan büyük bir kayıp anlamına geliyor.

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