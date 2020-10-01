Oktay Kaynarca'nın Tarık Ünlüoğlu özlemi "Özleştik be abi"

Tarık Ünlüoğlu, 2014 yılında "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.Usta oyuncunun 11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı vardır. Kızı Zeynep, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oğlu Umut Kırca ile evli.Tarık Ünlüoğlu, 1988 yılından beri 25 yıl birlikte yaşadığı Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin'de evlendi.2011 yılında Beşiktaş TV'de katıldığı bir programda dram ve komedi oyuncusu olarak hangisine daha yakın olduğu sorusu üzerine şunları söylemişti:"Ben bir komedyen olduğumu düşünüyorum. Komedyen dramı da komediyi de oynayandır. Komik değil komedyen yani oyuncu. Hangi rol verilirse onu en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Başardığımı da zannediyorum. Bu konuda mütevazı olmayacağım, iyi olduğumu biliyorum ve bu yaşımdan sonra hala daha iyi olabileceğimi de biliyorum. Bu işin okulunda okudum, kabiliyetli olduğumu da biliyorum ve okuduğum okulda öğretmenlik de yaptım. Öğrenci yetiştirirken aldığım zevki de hiç bir şeye değişmem diyebilirim.