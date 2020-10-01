Oktay Kaynarca'nın Tarık Ünlüoğlu özlemi "Özleştik be abi"
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, vefatının 1'inci yılında anılıyor...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Oktay Kaynarca, Ünlüoğlu'nun mezarı başında çekilmiş fotoğrafını "Özleştik be abi ...." notuyla paylaştı.
2
Abone Ol
GÜLENAY KALKAN
1 Ekim......Öyle tarifsiz bir acı ki............🖤
3
Abone Ol
ATA DEMİRER
Kahkahaların hâla kulaklarımızda hep bizimlesin Tarık abi..
4
Abone Ol
YILMAZ ERDOĞAN
Ustamız, dostumuz, ağabeyimiz Tarık Ünlüoğlu’nu saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.
5
Abone Ol
DEMET AKBAĞ
İyi ki yollarımız kesişmiş , hem çalışıp hem gülüp eğlenmişiz ,.huzur içinde yat
6
Abone Ol
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde canlandırdığı "Ünal Bey" ve "Kurtlar Vadisi"ndeki "Testere Necmi" karakterleriyle Türk toplumunun kalbinde yer bulan Ünlüoğlu,16 Kasım 1957 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.İzmir Namık Kemal Lisesinden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına giren Ünlüoğlu, Ankara Hacettepe Üniversitesinde bir yıl opera okuduktan sonra, tiyatro bölümüne geçti.
7
Abone Ol
Tarık Ünlüoğlu, yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosunda 25 yıl görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin oldu.Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok sinema ve televizyon yapımında oyunculuk ve seslendirme çalışmaları yapan Ünlüoğlu, "Avrupa Avrupa", "Benim Annem Bir Melek", "Eyyvah Eyvah 2", "Sümela'nin Sifresi: Temel", "Berlin Kaplani", "Bal Kaymak", "Bir Yusuf Masali", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ile "Kurtlar Vadisi" dizi ve filmlerinde de rol aldı.
8
Abone Ol
Kendine özgü karakteristik bir sese sahip olan Tarık Ünlüoğlu dublaj işleri yaparak birçok karaktere de ses oldu.2008 yılında başlayıp 3 sezon devam eden "Benim Annem Bir Melek" adlı dizide Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal,Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci ile beraber rol almıştır.2014 yılında yapımcısı Necati Akpınar, senaristi Ata Demirer ve Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerde oynadığı "Eyyvah Eyvah 3" adlı sinema filminde Özge Borak, Salih Kalyon ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncularla beraber oynadı.
9
Abone Ol
Tarık Ünlüoğlu, 2014 yılında "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.Usta oyuncunun 11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı vardır. Kızı Zeynep, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oğlu Umut Kırca ile evli.Tarık Ünlüoğlu, 1988 yılından beri 25 yıl birlikte yaşadığı Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin'de evlendi.2011 yılında Beşiktaş TV'de katıldığı bir programda dram ve komedi oyuncusu olarak hangisine daha yakın olduğu sorusu üzerine şunları söylemişti:"Ben bir komedyen olduğumu düşünüyorum. Komedyen dramı da komediyi de oynayandır. Komik değil komedyen yani oyuncu. Hangi rol verilirse onu en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Başardığımı da zannediyorum. Bu konuda mütevazı olmayacağım, iyi olduğumu biliyorum ve bu yaşımdan sonra hala daha iyi olabileceğimi de biliyorum. Bu işin okulunda okudum, kabiliyetli olduğumu da biliyorum ve okuduğum okulda öğretmenlik de yaptım. Öğrenci yetiştirirken aldığım zevki de hiç bir şeye değişmem diyebilirim.