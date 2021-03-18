Oktay Kaynarca ve Saba Tümer arasında güldüren diyalog: Evde kaldı ne yapayım?

Demet doğru söylüyor Işın Karaca önceki gün sevgilisi Can Yapıcıoğlu’yla Rumeli Hisarı’ndaki bir mekanda kahvaltı yaparken görüntülendi. Karaca, pandemide birçok yeni şarkı ürettiklerini söyledi: “Pandemi bize şarkı olarak döndü. İnşallah bu şarkıları sahnede de söyleriz. Konserleri çok özledim. Fakat evde olmayı da sevdim. Evden çalışan bir anne olarak kızımın hayatına dolu dolu bir yıl kattım.” Ünlü şarkıcı, Demet Akalın’ın “Aleyna Tilki, ‘Dünya starı olacağım’ dedi, yazık çocuk dizisinde oynuyor. ‘Kimse bana destek olmuyor’ demiş. Bize de kimse destek olmadı” sözlerine katıldığını belirtti: “Demet, doğru söylüyor. Aleyna ilk çıktığında Demet, tanıtımı dahil birçok şeyde yardımcı oldu. Ama dünya pazarı çok büyük bir deniz...” (Deniz BOY)