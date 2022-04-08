Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında, nereli? Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca dizileri

SÜLEYMAN ÇAKIR NASIL ÖLDÜ?

Uyuşturucuya savaş açması ve İstanbul'un göbeğindeki bir konferansta Baron'a suikast düzenlenmesi, Baron'un canını sıkar. Baron, ortalığı karıştırıp dikkatleri üzerine çektiği, onu yükseltip sefir yaptıkları hâlde onun kendini alçalttığını söyleyerek Süleyman Çakır'ın kalemini kırar. Kalemin parçalarını da Testere'ye atar.



Baron Mehmet Karahanlı'dan aldığı emir doğrultusunda Testere Necmi'nin Cerrahpaşalı Halit'e, sefir olması için Süleyman Çakır'ı öldürmesini istemesi sonrasında Halit tarafından pusuya düşürülüp vurularak ağır yaralanmıştır. Hastanede yaşam mücadelesini kaybetmiş ve ölmüştür. Canpolat diye hitap ettiği can dostu Polat Alemdar, Süleyman Çakır'ın ölümünün ardından aralarında Halit'in de bulunduğu altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır.