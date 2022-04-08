Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında, nereli? Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca dizileri

Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır karakteri geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Dizinin hayranları, 43. bölümde vurulan ve 45. bölümde vefat eden Süleyman Çakır ölümünün ardından her yıl 8 Nisan'da hala anmaya devam ediyor. Peki, Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Oktay Kaynarca dizileri ve hayatı...
Oktay Kaynarca, 1965 yılında Malatya'da doğdu. Babası Malatyalı, annesi ise Elazığlıdır. Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır karakterini canlandırarak popüler oldu. Türkiye'de 2010'lu yılların en fazla izlenen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Sinemada Yengeç Sepeti filmindeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi'ndeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görülmüştür.
Uyuşturucuya savaş açması ve İstanbul'un göbeğindeki bir konferansta Baron'a suikast düzenlenmesi, Baron'un canını sıkar. Baron, ortalığı karıştırıp dikkatleri üzerine çektiği, onu yükseltip sefir yaptıkları hâlde onun kendini alçalttığını söyleyerek Süleyman Çakır'ın kalemini kırar. Kalemin parçalarını da Testere'ye atar.
Baron Mehmet Karahanlı'dan aldığı emir doğrultusunda Testere Necmi'nin Cerrahpaşalı Halit'e, sefir olması için Süleyman Çakır'ı öldürmesini istemesi sonrasında Halit tarafından pusuya düşürülüp vurularak ağır yaralanmıştır. Hastanede yaşam mücadelesini kaybetmiş ve ölmüştür. Canpolat diye hitap ettiği can dostu Polat Alemdar, Süleyman Çakır'ın ölümünün ardından aralarında Halit'in de bulunduğu altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır.