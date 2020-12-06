Oktay Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız!

Saldırganların, "Bizi ölümle tehdit etti" iddialarına oyuncu, "Orada bir tartışma oldu. Biz de onlara bağırdık. Ama tabii kendilerini kurtarmak için söylemediğimiz şeyleri, söylemişiz gibi aktarıyorlar. Hakkımda suç duyurusunda bulunmuş olabilirler. Yarın savcılığa gideceğim ve öğreneceğim her şeyi" karşılığını verdi. (Umut Ünver-Milliyet)