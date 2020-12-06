Oktay Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız!

Önceki gün Ulus'ta görüntülenen Oktay Kaynarca, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin Maltepe'de yapılan çekimlerinde kadın çalışanlara saldıran zorbaları sert bir dille eleştirdi.Usta oyuncu, "Adamların 50 tane suç dosyası var. Onlar profesyonel, biz onlarla başa çıkamayız. Tutuklandılar, mahkemeleri devam ediyor" şeklinde konuştu.
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Saldırganların, "Bizi ölümle tehdit etti" iddialarına oyuncu, "Orada bir tartışma oldu. Biz de onlara bağırdık. Ama tabii kendilerini kurtarmak için söylemediğimiz şeyleri, söylemişiz gibi aktarıyorlar. Hakkımda suç duyurusunda bulunmuş olabilirler. Yarın savcılığa gideceğim ve öğreneceğim her şeyi" karşılığını verdi. (Umut Ünver-Milliyet)
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SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA!
Maltepe'de bir otelde çekimler için hazırlık yapan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin set çalışanları, alkollü ve uyuşturucu maddenin etkisinde oldukları iddia edilen kişilerce sözlü ve fiziksel saldırıya uğramıştı.
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Otelde kalan üç kişi, fotoğraf çektirme bahanesiyle oyuncuların kaldığı odanın önüne gelmişti. Oyuncular şüphelilerin alkollü olduğunu fark ederek fotoğraf çektirmeyi kabul etmemişti. Çıkan kavga sonrası üç kişi gözaltına alınmıştı. Saldırganların çok sayıda suçtan sabıkasının olduğu öğrenilmiş, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.Oyuncular otelin lobisine inerken bir şüpheli, set çalışanlarının kaldığı oda kapısını tekmelemişti. Çalışanlar korku içinde kapıyı kilitlerken, çalışan Gülcan S. otel odasının penceresine çıkarak yardım istemişti.