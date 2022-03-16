Okan Kurt kimdir, ne iş yapıyor? Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt iflasıyla gündemde!

Demet Akalın’ın boşandığı eşi Okan Kurt, kendisi ve ailesine ait nakliyat şirketleri için mahkemenin iflas kararı vermesiyle gündemde. İflasına karar verilen iki şirketin borcu 500 milyon lirayı aşıyor. Kararla birlikte iki şirket için tasfiye süreci de başlamış oldu. Daha önce de maddi sıkıntılar nedeniyle Demet Akalın ile anlaşmazlık yaşayan ve yollarını ayıran çiftten henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.