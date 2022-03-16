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Okan Kurt kimdir, ne iş yapıyor? Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt iflasıyla gündemde!

#Okan Kurt#Okan Kurt Kimdir#Demet Akalın'ın Eski Eşi Okan Kurt

Demet Akalın'la bir dönem yaşadıkları maddi sorunların ardından boşanan Okan Kurt, iflas ettiği haberleriyle gündemde yer alıyor. Ünlü çift, kısa bir ayrılığın ardından yeniden barışmıştı. Son çıkan haberlerin ardından Okan Kurt gündemin merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Okan Kurt kimdir, ne iş yapıyor? İşte Okan Kurt hakkında merak edilenler...

1/3Okan Kurt kimdir, ne iş yapıyor Demet Akalının eski eşi Okan Kurt iflasıyla gündemde

Demet Akalın’ın boşandığı eşi Okan Kurt, kendisi ve ailesine ait nakliyat şirketleri için mahkemenin iflas kararı vermesiyle gündemde. İflasına karar verilen iki şirketin borcu 500 milyon lirayı aşıyor. Kararla birlikte iki şirket için tasfiye süreci de başlamış oldu. Daha önce de maddi sıkıntılar nedeniyle Demet Akalın ile anlaşmazlık yaşayan ve yollarını ayıran çiftten henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

2/3OKAN KURT KİMDİR

OKAN KURT KİMDİR?

Aslen Gaziantepli olan Okan Kurt, Okan Kurt, 1982 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Üç çocuklu bir ailenin çocuğu olan Kurt’un kendisinden bir yaş büyük olan abisi ve kız kardeşi var. Bahçeşehir Üniversitesi’nde mimarlık okurken inşaat sektörüne yöneldi. Beş yıl Amerika'da eğitim gördükten sonra 2 yıl da İtalya'da yaşadı.

2012 yılında kendisinden eski manken ve şarkıcı Demet Akalın ile evlendi. Çiftin 2014 yılında Hira adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

Ticaretle uğraşan Okan Kurt, eşi Demet Akalın'ın klibinde oynamasıyla uzun süre gündeme geldi. "Şerefime Namusuma" klibindeki performansıyla adından söz ettiren Okan Kurt, komedyen Şahan Gökbakar'ın "Osman Pazarlama" filminde de konuk oyuncu olarak yer aldı.

3/3Okan Kurt kimdir, ne iş yapıyor Demet Akalının eski eşi Okan Kurt iflasıyla gündemde

Ardından, Okan Kurt'un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı. Borçların ödenmemesi üzerine Demet Akalın – Okan Kurt çiftinin Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi uygulandı. Karar gereği, villada bulunan bir dizi eşya haczedildi. Bu olay sonrasında Demet Akalın evliliğini bitirme kararı aldı.

11 Eylül 2018 tarihinde boşanan ikili, kısa süre sonra yeniden aynı evde yaşamaya başladı.

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#Okan Kurt#Okan Kurt Kimdir#Demet Akalın'ın Eski Eşi Okan Kurt