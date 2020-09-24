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Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 11:14 | 

Okan Kurt kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Demet Akalın ile tekrar evlendi mi? Okan Kurt’un hayatıyla ilgili bilgiler

Demet Akalın ile evliliği ve boşanması çok konuşulan Okan Kurt, zaman zaman konuk olduğu programların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. 6 yıllık evliliklerini 11 Eylül 2018'de bitiren Demet Akalın ile Okan Kurt, kısa bir süre sonra yeniden barışmıştı. Peki, Okan Kurt kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Demet Akalın ile tekrar evlendi mi? Okan Kurt’un hayatıyla ilgili bilgiler

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Aslen Gaziantepli olan Okan Kurt, Okan Kurt, 1982 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Üç çocuklu bir ailenin çocuğu olan Kurt’un kendisinden bir yaş büyük olan abisi ve kız kardeşi var. Bahçeşehir Üniversitesi’nde mimarlık okurken inşaat sektörüne yöneldi. Beş yıl Amerika'da eğitim gördükten sonra 2 yıl da İtalya'da yaşadı.

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2012 yılında kendisinden eski manken ve şarkıcı Demet Akalın ile evlendi. Çiftin 2014 yılında Hira adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

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Ticaretle uğraşan Okan Kurt, eşi Demet Akalın'ın klibinde oynamasıyla uzun süre gündeme geldi. "Şerefime Namusuma" klibindeki performansıyla adından söz ettiren Okan Kurt, komedyen Şahan Gökbakar'ın "Osman Pazarlama" filminde de konuk oyuncu olarak yer aldı.

Son dönemde Okan Kurt'un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı. Borçların ödenmemesi üzerine Demet Akalın – Okan Kurt çiftinin Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi uygulandı. Karar gereği, villada bulunan bir dizi eşya haczedildi. Bu olay sonrasında Demet Akalın evliliğini bitirme kararı aldı.

11 Eylül 2018 tarihinde boşanan ikili, kısa süre sonra yeniden aynı evde yaşamaya başladı.

4DEMET AKALIN VE OKAN KURT YENİDEN EVLENDİ Mİ
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DEMET AKALIN VE OKAN KURT YENİDEN EVLENDİ Mİ?

Demet Akalın, katıldığı bir programda ‘Okan Kurt’la yeniden evlendir mi?’ sorusuna şu yanıtı vermişti:

Okan'la tekrar evlilik olmaz, böyle güzel. İstemiyorum hiçbir şey. Okan böyle şeyleri sormuyor, umuru bile değil. Ben kavga dövüş falan sevmem. Kocamın birisiyle kırıttığı falan kulağıma gelmedi. Bizimki sevgisizlikten bir boşanma değildi zaten. Ben bir de hayatta barışmazdım zaten. Bir iki gezdim, kafam rahattı. Bize şimdi yeni yatak yapıldı. Hira, ben ve Okan beraber yatıyoruz. Onlar beraber takılıyor ben odama çıkıyorum. 8-9 aydır tek başıma yatıyorum yani.

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