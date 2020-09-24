Okan Kurt kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Demet Akalın ile tekrar evlendi mi? Okan Kurt’un hayatıyla ilgili bilgiler

DEMET AKALIN VE OKAN KURT YENİDEN EVLENDİ Mİ? Demet Akalın, katıldığı bir programda ‘Okan Kurt’la yeniden evlendir mi?’ sorusuna şu yanıtı vermişti:



Okan'la tekrar evlilik olmaz, böyle güzel. İstemiyorum hiçbir şey. Okan böyle şeyleri sormuyor, umuru bile değil. Ben kavga dövüş falan sevmem. Kocamın birisiyle kırıttığı falan kulağıma gelmedi. Bizimki sevgisizlikten bir boşanma değildi zaten. Ben bir de hayatta barışmazdım zaten. Bir iki gezdim, kafam rahattı. Bize şimdi yeni yatak yapıldı. Hira, ben ve Okan beraber yatıyoruz. Onlar beraber takılıyor ben odama çıkıyorum. 8-9 aydır tek başıma yatıyorum yani.