Okan Karacan: Hastalık sonrası 10 kilo verdim

Bu merakla yaşayamam Yıldız Tilbe önceki akşam online olarak Trump Sahne’de konser verdi ve hayranlarının evlerine konuk oldu. Bayhan Prodüksiyon tarafından düzenlenen konsere Tilbe, “Dayan Yüreğim” şarkısıyla başladı. Şarkıcı, dijital platformlardaki ilk canlı yayın konseri olduğunu söyledi: “İlk canlı online konserimiz. İnşallah alkışlarınızı duyacağımız günler tekrar gelir. Ekran başındakiler, güzel oluyor mu böyle? Çok merak ediyorum, neler hissediyorsunuz... Bu merakla yaşayamam.” Sanatçı, “Kim Anlar” şarkısını seslendirmeden önce de şu açıklamayı yaptı: “Uzun zamandır söylemediğim bir şarkıyı söylemek istiyorum. Bu şarkıyı çok seviyorum ve sahnede çok az seslendirdim. Ne zaman söylesem aklım çıkıyor, biraz zor toparlanıyorum. Buna da şükür ya hiç toparlanamasaydım.” Tilbe, yaklaşık iki saat süren konser boyunca dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi.