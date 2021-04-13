Okan Buruk, Bebek'te yürüyüşte... Kim bu sarışın?

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Yaza kadar dinlenecek
Medipol Başakşehir’in teknik direktörlüğünden ayrılan ve yaza kadar dinleneceğini söyleyen Okan Buruk, önceki gün Bebek’teydi. Ünlü teknik adam, eşi Nihan Buruk’la yürüyüş yaparken objektife yansıdı.
2
Yanlış alarm
Saçlarını uzatıp sarıya boyatan Nihan Buruk, yenilediği imajı ve yüzünde maskesiyle ilk bakışta kendisini tanıyamayan muhabirlere takıldı: “Kim bu sarışın dediniz değil mi? Ama yanlış alarm!” (Deniz BOY)
3
“Survivor”dan elendikten sonra İsmail Berhan’dan evlenme teklifi alan Öykü Çelik, önceki gün Bebek’teydi. Çift, Berhan’ın da evinin bulunduğu binanın önünde sandalyeye oturmuş çay içerken objektife yansıdı.
Öykü Çelik, “Evlenme teklifini bekliyor muydunuz?” sorusuna “Bekliyordum, ben adaya gitmeden önce konuşmuştuk” yanıtını verdi. Yüzüğü görüntülenirken “Böyle yapmayın, utanıyorum” diyen Çelik’e bir muhabir “Tektaşınızı görebilir miyiz?” diye sordu. O sırada başka bir muhabir “Tektaş değil o göktaşı” dedi. Bu sözler üzerine kahkaha atan ünlü oyuncu, utangaç tavırlar sergiledi: “Böyle ayıp oluyor gibi geliyor bana açıkçası.” (Sayit DURMAZ)
4
Muhabirler uyardı
Dolunay Soysert, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü köpeklerini Etiler’deki bir parka götürdü. Ünlü oyuncu aracını park ettikten sonra tasmalarından tutup köpeklerini dolaştırdı. Ancak aracının arka camını açık bıraktığını fark etmedi. Muhabirlerin uyarısıyla aracına dönüp camı kapatan ünlü oyuncu, defalarca kez teşekkür etti. Geçtiğimiz günlerde arkadaşı Aslı Enver’le Çanakkale’de tatil yapan Soysert, sorular üzerine “Çok güzel geçti. Hasret giderdik Aslı’yla. Çok çalışıyoruz ikimiz de, uzun süredir görüşemiyorduk” dedi. (Sayit DURMAZ)
5
New York pozu
New York’ta tatil yapan Defne Samyeli, verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. 49 yaşındaki sunucu ve oyuncu, fit vücudunu gözler önüne seren bu karesini Instagram hesabında paylaştı. Samyeli’nin fotoğrafına takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.
6
Tatil keyfi
Yasemin Özilhan, Muğla’da yer alan Six Senses Kaplankaya’da tatil yapıyor. Sarı tonlarının hakim olduğu kombiniyle verdiği pozu Instagram’da yayınlayan Özilhan, fotoğrafını güneş emoji’siyle paylaştı.
7
Selfie diyorlar buna dede
İlber Ortaylı, torunu Deniz Ali ile birlikte çektiği selfie’yi sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Ortaylı fotoğrafın altına şu notu düştü: “Deniz Ali, ‘Ben de fotoğraf çekmek istiyorum’ diyerek fotoğraf makinesini kaptı. ‘Selfie diyorlar buna dede’ diyerek deklanşöre bastı. Bu zor günlerde dede ve torunun güzel bir hatırası...”
8
Cem 2 yaşında
Buğra Gülsoy’un Nilüfer Gürbüz’le evliliğinden olan oğlu Cem, 2 yaşına bastı. Yakın dostları Serhat Teoman ve Leyla Feray’la oğlu için küçük bir kutlama yapan Gülsoy, doğum gününden kareleri “24 ay” notuyla Instagram’da takipçileriyle de paylaştı.
9
Barış’la ilgili bilgim yok
Hatice Şendil, yapımcı eşi Burak Sağyaşar ve oğlu Can’la önceki gün Bebek’te görüntülendi. Ailesiyle yürüyüşe çıkan ünlü oyuncu, Barış Arduç’la yeni bir dizide rol alacağı iddiaları için “Benim henüz o konuyla ilgili bir bilgim yok” dedi. (Sayit DURMAZ)
10
Baba-oğul
Burak Özçivit, 1 yaşındaki oğlu Karan’la direksiyon başına geçtiği karesini Instagram hesabına yükledi. Baba-oğlun bu karesi kısa sürede 2 milyona yakın beğeni aldı. Özçivit’in eşi Fahriye Evcen de eşi ve oğlunun fotoğrafının altına “En sevdiğim ikili” yorumunu yaptı.
11
Songül Karlı filtresi
Songül Karlı, Mehmet Ali Erbil’i evinde ziyaret etti. ‘Mehmet Ali’yi çok iyi gördüm’ diyen ünlü şarkıcı video çekerken filtre yapınca ünlü şovmeni ve takipçilerini de güldürdü. Erbil filtreli görüntüsü için “Lubunya gibi çıkmışım ayol! A aaa kuşum Aydın” diyerek kendisiyle dalga geçti.
12
Hadise’den 1 milyarlık rekor
Hadise’nin bugüne kadar YouTube’da yayınladığı video kliplerinin toplam görüntülenmesi 1 milyarı geçti. Bu başarısını sosyal medya hesaplarında özel olarak hazırladığı bir görselle kutlayan ünlü şarkıcı, 1 milyar barajını geçmesine yardımcı olan sevenlerine de teşekkür etti.