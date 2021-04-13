Okan Buruk, Bebek'te yürüyüşte... Kim bu sarışın?

“Survivor”dan elendikten sonra İsmail Berhan’dan evlenme teklifi alan Öykü Çelik, önceki gün Bebek’teydi. Çift, Berhan’ın da evinin bulunduğu binanın önünde sandalyeye oturmuş çay içerken objektife yansıdı.



Öykü Çelik, “Evlenme teklifini bekliyor muydunuz?” sorusuna “Bekliyordum, ben adaya gitmeden önce konuşmuştuk” yanıtını verdi. Yüzüğü görüntülenirken “Böyle yapmayın, utanıyorum” diyen Çelik’e bir muhabir “Tektaşınızı görebilir miyiz?” diye sordu. O sırada başka bir muhabir “Tektaş değil o göktaşı” dedi. Bu sözler üzerine kahkaha atan ünlü oyuncu, utangaç tavırlar sergiledi: “Böyle ayıp oluyor gibi geliyor bana açıkçası.” (Sayit DURMAZ)