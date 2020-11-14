Okan Bayülgen işsiz kaldığı günleri anlattı

Bodrum’da bir kulübüm, bir brasserie’im, İstanbul’da gurur duyduğum bir kabare yatırımım ve onun altında bir kulübüm daha var. Kendime her gün gidebileceğim bir iş yeri yaptım. Ülkeme ya da başka insanlara küsmedim, bozuşmadım. Başka bir yerde de yaşamayı düşünmedim.”