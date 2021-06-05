Okan Bayülgen: Apartman dairesi biriktiren biri olmadım

HER ŞEYİ GÖRDÜM - Geçmişimden intikam almak diye bir şeyim yoktu. Burjuva ailenin çocuğuydum ve her şeyi görmüştüm. Şu şehirden, bu mahalleden gelen çok sıkıntı çekmiş bir çocuk olmadım ben. Yalnızlık ve parasızlık benim seçimimdi. Aileden para almama, kendi kendime yeterim demek benim seçimimdi. Ne moda kurbanı oldum, ne para kurbanı oldum, ne apartman dairesi biriktiren bir geri zekalı oldum... Bunların hiçbiri olmadım. Parayı harcadım. Ne uyuşturucu ne kumar alışkanlığım oldu.