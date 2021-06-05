Okan Bayülgen: Apartman dairesi biriktiren biri olmadım
Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programının bu haftaki konuğu Okan Bayülgen’in samimi ve çarpıcı açıklamaları çok konuşulacak.
Hürriyet Hafta Sonu eklerinde yaptığı söyleşilerle birlikte YouTube programında da konuklarını ağırlayan Hakan Gence’nin bu haftaki konuğu ünlü televizyoncu ve oyuncu Okan Bayülgen… Özel hayatıyla da sürekli gündemde olan Bayülgen, Hakan Gence’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Bayülgen’in çok konuşulacak sohbetinden satır başları...
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