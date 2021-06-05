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Haber Giriş: 05 Haziran 2021 - 16:23 | 

Okan Bayülgen: Apartman dairesi biriktiren biri olmadım

Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programının bu haftaki konuğu Okan Bayülgen’in samimi ve çarpıcı açıklamaları çok konuşulacak.

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Hürriyet Hafta Sonu eklerinde yaptığı söyleşilerle birlikte YouTube programında da konuklarını ağırlayan Hakan Gence’nin bu haftaki konuğu ünlü televizyoncu ve oyuncu Okan Bayülgen… Özel hayatıyla da sürekli gündemde olan Bayülgen, Hakan Gence’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Bayülgen’in çok konuşulacak sohbetinden satır başları...

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İTALYA'DAN GELEMİYOR

- Can Yaman her şeyden önce inanılmaz bir erkek. Ama İtalya’dan gelemiyor. Orada kapak olmuş. Kapak olduğu şey yaşlı kadınlar için yayınlanan bir dergi. Çok efendi, çok tatlı bir adam.

3GEZDİM, TOZDUM, EĞLENDİM

GEZDİM, TOZDUM, EĞLENDİM

- Niye üretimimi daha çok arttırmadım da bu kadar gezdim, tozdum, eğlendim, alem yaptım diye düşünüyorum. Sebep şımarıklık.

4HER ŞEYİ GÖRDÜM

HER ŞEYİ GÖRDÜM

- Geçmişimden intikam almak diye bir şeyim yoktu. Burjuva ailenin çocuğuydum ve her şeyi görmüştüm. Şu şehirden, bu mahalleden gelen çok sıkıntı çekmiş bir çocuk olmadım ben. Yalnızlık ve parasızlık benim seçimimdi. Aileden para almama, kendi kendime yeterim demek benim seçimimdi. Ne moda kurbanı oldum, ne para kurbanı oldum, ne apartman dairesi biriktiren bir geri zekalı oldum... Bunların hiçbiri olmadım. Parayı harcadım. Ne uyuşturucu ne kumar alışkanlığım oldu.

5EVDE OTURUP ÇORBAMI İÇİYORUM

EVDE OTURUP ÇORBAMI İÇİYORUM

- Bazen diyorum ki, herkesin bir sapıklığı var, benim bir sapıklığım yok. Evde oturup çorbamı içiyorum.

- Kadınlar beni ufak tefek olduğum için seçtiler. Her yere beraber gidilebilecek tatlı bir adam… Beraber seyahate gidilir, kendi dertleri var falan... Gülüp eğlenirsin de!

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- Bir ilişkinin sonradan sorgulanması saygıyla, sevgiyle, hüzünle olabilir... Yaşlanırsam da kadınların ismini söylemem. Belki 'uzaylılar geldi, spermlerimi çaldı' diyebilirim...

- Yıllardır Türkiye'nin en seksi erkekler listesinde olmam tamamen alın teri...

7AŞKA İNANIYORUM

AŞKA İNANIYORUM

- Ben aşka inanıyorum. İpini koparmış, sokaklarda koşan biri değilim. Böyle bir şeyim de yok. Çok sene oldu Selin ile beraberiz. Hayattaki paylaşımımız beraber yaşamak, üretmek, koşturmak, çocukları büyütmek...

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