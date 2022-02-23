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OHAL ne demek? Olağanüstü Hal (OHAL) hangi durumlarda ilan edilir?

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Ukrayna Güvenlik Konseyi olağanüstü hal (OHAL) çağrısı yaptı. Ukrayna'da, Donetsk ve Luhansk hariç tüm bölgelerde olağanüstü hal ilan edileceği açıklandı. Ukrayna'nın baş güvenlik yetkilisi OHAL'in 30 gün süreyle uygulanacağını, gerekirse bir 30 gün daha uzatılabileceğini duyurdu. Bu gelişme ardından OHAL ile ilgili de araştırmalar hız kazandı. Peki, OHAL ne demek? Olağanüstü Hal (OHAL) hangi durumlarda ilan edilir?

1/3OHAL ne demek Olağanüstü Hal (OHAL) hangi durumlarda ilan edilir

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

2/3OHAL ne demek Olağanüstü Hal (OHAL) hangi durumlarda ilan edilir

Olağanüstü hal "Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde" ilan ediliyor.

3/3Olağanüstü hâl örnekleri

Olağanüstü hâl örnekleri

Fransa 2015 Paris saldırıları sonrasında olağanüstü hâl ilân etti.

ABD 11 Eylül saldırıları sonrasında hâlen geçerli olan olağanüstü hâli ilân etti.

12 Haziran 2016'da 2016 Orlando gece kulübü saldırısı sonucunda Florida eyaleti Orange County'de olağanüstü hâl ilân etti.

Wood Buffalo belediyesi Fort McMurray Yangını sonucunda Alberta, Kanada'da olağanüstü hâl ilân etti.

Filipinler tropik fırtına felaketi sonucunda olağanüstü hâl ilân etti.

Myanmar mezheplerle ilgili şiddet sonucunda Meiktila'da olağanüstü hâl ilân etti.

Kırım, Ukrayna'daki enerji sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hâl ilân etti.

Kaliforniya valisi Jerry Brown 6 Ocak 2016'da gerçekleşen gaz sızıntısı nedeniyle olağanüstü hâl ilân etti.

ABD'de Kuzey Karolina, Tennessee, Maryland, Pensilvanya, Georgia, Virginia, Batı Virginia ve New Jersey gibi eyaletler kar fırtınası nedeniyle olağanüstü hâl ilân ettiler.

2016'da Venezuela'da protestolar nedeniyle olağanüstü hâl ilân etti. Nicolas Maduro protestoların arkasında ABD'nin olduğunu söyledi.

2016 Türkiye askerî darbe girişimi sonrasında Türkiye genelinde 2 yıl süreyle olağanüstü hâl ilân edildi.

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