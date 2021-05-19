Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında neden vefat etti? Hayatını kaybeden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın biyografisi hakkında bilgiler

Ankara şarkıları ile bilinen ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti. Çok sayıda hayran kitlesi bulunan ünlü ismin geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği yarışma ile müzik hayatına adım atan Oğuz Yılmaz'ın 'Bas Bas Paraları Leyla’ya şarkısı Türkiye’de ve Avrupa’da büyük ilgi gördü. Evli ve iki çocuk babası olan Yılmaz 1968 yılında doğmuştu.