Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında neden vefat etti? Hayatını kaybeden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın biyografisi hakkında bilgiler
Oğuz Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi vefat haberinin ardından gündeme geldi. Ankara oyun havalarıyla bilen ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz 53 yaşında yaşamını yitirdi. Bas Bas Paraları Leyla'ya' adlı şarkıyla müzik kariyerinde çıkış yakalayan Oğuz Yılmaz 2004 yılında kendi müzik şirketi 'Yılmazlar Plak'ı kurmuştu. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza atan Yılmaz müzik yarışmasına katılarak şarkıcılığa adım atmıştı. Peki, Oğuz Yılmaz kimdir ve neden vefat etti? İşte, şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın biyografisi ve hayatı hakkında merak edilen bilgiler.
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Ankara şarkıları ile bilinen ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti. Çok sayıda hayran kitlesi bulunan ünlü ismin geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği yarışma ile müzik hayatına adım atan Oğuz Yılmaz'ın 'Bas Bas Paraları Leyla’ya şarkısı Türkiye’de ve Avrupa’da büyük ilgi gördü. Evli ve iki çocuk babası olan Yılmaz 1968 yılında doğmuştu.
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OĞUZ YILMAZ KİMDİR?
Oğuz Yılmaz 25 Ekim 1968'de Ankara'da dünyaya geldi. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır. 1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştır.
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1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10’a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994’ te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı. 1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı.
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Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla’ya Türkiye’de ve Avrupa’da büyük ilgi gördü. 2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı.
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Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı. 2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıydı.