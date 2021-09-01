Oğuz Atay sözleri - Oğuz Atay'ın en güzel resimli, kısa, uzun, aşk, sevda ve sevgi üzerine sözleri (2021)
Türk Edebiyatının özellikle son yıllardaki en gözde yazarlarından Oğuz Atay’ın sözleri de romanları kadar çok seviliyor. Okurlarının gönlüne dokunmayı başaran Oğuz Atay’ın sözlerini sizler için derledik. İşte Oğuz Atay’ın en güzel resimli, kısa, uzun, aşk, sevda ve sevgi üzerine sözleri 2021.
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1
Eserlerinde derin anlamlar taşıyan ve sözcüklerle adeta dans eden Oğuz Atay, geniş bir okur kitlesine sahip olan yazarlarımızdandır. Her biri düşündüren ve ruha iyi gelen Oğuz Atay’ın en güzel resimli, kısa, uzun, aşk, sevda ve sevgi üzerine sözlerini paylaşıyoruz.
2
Hayatımın başı ve sonu belliydi; hiç olmazsa ortasını kaçırmamalıydım.
3
İnsan başkalarındaki kötülükleri görerek iyi olmaz.