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Haber Giriş: 01 Eylül 2021 - 17:34 | 

Oğuz Atay sözleri - Oğuz Atay'ın en güzel resimli, kısa, uzun, aşk, sevda ve sevgi üzerine sözleri (2021)

Türk Edebiyatının özellikle son yıllardaki en gözde yazarlarından Oğuz Atay’ın sözleri de romanları kadar çok seviliyor. Okurlarının gönlüne dokunmayı başaran Oğuz Atay’ın sözlerini sizler için derledik. İşte Oğuz Atay’ın en güzel resimli, kısa, uzun, aşk, sevda ve sevgi üzerine sözleri 2021.

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1

Eserlerinde derin anlamlar taşıyan ve sözcüklerle adeta dans eden Oğuz Atay, geniş bir okur kitlesine sahip olan yazarlarımızdandır. Her biri düşündüren ve ruha iyi gelen Oğuz Atay’ın en güzel resimli, kısa, uzun, aşk, sevda ve sevgi üzerine sözlerini paylaşıyoruz.

2

Hayatımın başı ve sonu belliydi; hiç olmazsa ortasını kaçırmamalıydım.

3

İnsan başkalarındaki kötülükleri görerek iyi olmaz.

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4

Neden sadece bir hayal ürünüsün Olric? Siz gerçeksiniz de ne oluyor efendimiz…

5

Nereden başlıyorduk? İlk önce seviyor muyduk, yoksa ilk önce güveniyor muyduk?

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6

Aklımdan çıkmıyor, aklım çıkıyor. O çıkmıyor!

7

Acının adaletli oluşu değil, sürekli oluşu yoruyor bizi.

8

Beynimi yıllık izne çıkarmak istiyorum.

9

Güçlü olmaya çalışmak beni yoruyor Olric.

10

Ben yalnız kalmalıyım başka çarem yok.

11

İnsan başkalarındaki kötülükleri görerek iyi olmaz.

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12

Yalnızlığı çok seversek, bir gün o da çekip gider mi?

13

İyi geçinmek iki kişinin kusursuz olmasıyla değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmesiyle olur…

14

Kimseye göstermem üzüntümü. Gündüz gülerim, geceleri yalnız ağlarım.

15

Kafam cam kırıklarıyla dolu doktor. Bu nedenle beynimin her hareketinde düşüncelerim acıyor.

16

İnsan çok sevdiği halde neden her defasında terkedilir. Ve beklenenler, neden hep vazgeçildikten sonra gelir.

17

Siz bilmezsiniz albayım, insanlık tek başına kollarımda can verdi. Yanında kimseler yoktu.

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18

Onunla ne zaman lades oynasak hep o kazandı. Kalbimdeyken nasıl aklımda derdim.

19

Yalnızlığına iyi bak, sahip çık. Kaç kişinin emeği var onda kim bilir?

20

Koca bir ömrü harcamak dedikleri gerçeğin altını seninle çizdim ben.

21

Zaman her şeyin ilacıysa, fazlası intihara girmez mi?

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