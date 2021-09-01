Oğuz Atay sözleri - Oğuz Atay'ın en güzel resimli, kısa, uzun, aşk, sevda ve sevgi üzerine sözleri (2021)

Eserlerinde derin anlamlar taşıyan ve sözcüklerle adeta dans eden Oğuz Atay, geniş bir okur kitlesine sahip olan yazarlarımızdandır. Her biri düşündüren ve ruha iyi gelen Oğuz Atay’ın en güzel resimli, kısa, uzun, aşk, sevda ve sevgi üzerine sözlerini paylaşıyoruz.