Oğulcan Engin'den ayrılan Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklı'da buldu... İşte ilk fotoğraf!

Gülden aradığı aşkı buldu Ünlü sanatçı Gülden, Instagram hesabından sevgilisiyle olan bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Sevgilisinin doğum gününü, “Kısacık yaşama nasıl sığdırayım bu güzel sevgiyi bilmiyorum, bi’tanecik ömrüm var keşke bi’tanecik daha olsaydı dedim İzzet” gibi duygusal bir yazıyla kutlayan sanatçıya sevgilisi İzzet Başlak, “İnsan herhangi bir şeyi en çok ne kadar sevebilirse o kadar seviyorum seni” şeklinde yanıtladı. Gülden’e sevenlerinden iyi dilek yorumları yağdı.