Oğulcan Engin'den ayrılan Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklı'da buldu... İşte ilk fotoğraf!
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Aşkın fotoğrafı
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iç mimar Kerim Çarmıklı, yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin bir mekanda çekilen fotoğrafıyla aşk belgelendi. Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişki geçtiğimiz temmuz ayında sona eren Ezgi Eyüboğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, iç mimar Kerim Çarmıklı ile birlikte görüntülendi. 2016 yılında Zeynep Selvili ile evlenen Çarmıklı, eşiyle geçen yıl boşanmıştı. Çarmıklı’nın Eyüboğlu ile Bebek’teki Momo adlı mekanda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Bu kareyle birlikte ikilinin aşkı belgelenmiş oldu.
2
Görünmez kaza
MELİSA Sözen, Perihan Mağden’in aynı adlı romanından uyarlanan “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne” dizisi için Antalya’da kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün yüksekten atlaması gereken bir sahnenin çekimleri sırasında hafif bir sakatlık yaşadı. Atladıktan sonra beli ve boynunda ağrılar hissetmeye başlayan Sözen, hastaneye gitti. Doktoru oyuncuya bir süre boyunluk kullanmasını önerdi. Dizi çekimlerine devam eden Sözen, set dışında bir süre boyunlukla dolaşacak.
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Beni ağlattınız teşekkürler
Simge, kış turnesinin ilk konserini önceki akşam Ankara Jolly Joker’de verdi.Ünlü popçu, konserinde kendi şarkılarının yanı sıra sevdiği eserleri seslendirdi. Tüm şarkılara eşlik eden dinleyicilerinin ilgisi, Simge’yi duygulandırdı. Şarkıcı, sevenlerine göz-yaşları içinde teşekkür etti: “Bana bu güzel anları yaşattığınız ve beni ağlattığı-nız için teşekkür ederim.”
4
O zaman ben de kıroyum
Koray Avcı, geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs’taki Concorde Tower Otel’de sahneye çıktı. Repertuvarında arabesk şarkılara da yer veren Avcı, Müslüm Gürses dinleyenlere “kıro” diyen Selçuk Ural’a tepki gösterdi: “Eğer arabesk dinlemek ve söylemek kıroluksa, ben kıroyum ve bundan da çok mutluyum. Böyle konuşarak ustalarımızın kemiklerini sızlat-mayın. Müslüm Baba olmasa biz bu sahneye çıkamazdık.”
5
Gülden aradığı aşkı buldu
Ünlü sanatçı Gülden, Instagram hesabından sevgilisiyle olan bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Sevgilisinin doğum gününü, “Kısacık yaşama nasıl sığdırayım bu güzel sevgiyi bilmiyorum, bi’tanecik ömrüm var keşke bi’tanecik daha olsaydı dedim İzzet” gibi duygusal bir yazıyla kutlayan sanatçıya sevgilisi İzzet Başlak, “İnsan herhangi bir şeyi en çok ne kadar sevebilirse o kadar seviyorum seni” şeklinde yanıtladı. Gülden’e sevenlerinden iyi dilek yorumları yağdı.
6
Sevenlerinden anlamlı hediye
Hayranları, yeni yaşını kutlamak amacıyla ünlü oyuncu Engin Akyürek adına Darüşşafakalı öğrenciler için uluslararası bir bağış kampanyası düzenledi. Haziran ayında başlayan kampanyaya Arjantin, Mısır, Peru, İspanya, Brezilya, Fransa, Yunanistan, İran, Almanya, Endonezya, Meksika, İtalya, ABD, Hindistan, Macaristan, Norveç, Kuzey Afrika ve İsviçre’den destek geldi. Kampanya sonunda toplanan bağışlar, Darüşşafaka’da okuyan kız öğrencilerin eğitim giderleri için kullanılacak. Engin Akyürek, 14 Ekim Perşembe günü dijital ortamda düzenlenen doğum günü kutlamasında, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarıyla bir araya gelerek bu anlamlı kampanya için tüm hayranlarına teşekkür etti.
7
Sürpriz kutlama
Irmak Arıcı, önceki akşam Dada Salon Kabarett’te Emre Altuğ konserini izlemeye gitti. Arıcı’yı sahneye davet eden Altuğ, Irmak Arıcı’dan önce şarkı söylemesini rica etti, ardından doğum günü pastasını üfletti. Şaşkınlığını gizleyemeyen Arıcı, sahnede duygusal anlar yaşadı.
8
Tenorlara Cüneyt Arkın sürprizi
Geçtiğimiz hafta sonu oyuncu Atılgan Gümüş ve tenor Cenk Bıyık’ın oyunu “Two Turkish Tenors”, Baba Sahne’de izleyicileriyle buluştu. Misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan sanatçıları bir sürpriz bekliyordu. İkili sahneye çıktıkları an karşılarında Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın’ı gördü. Arkın’ın oğulları, yakın arkadaşları Gümüş’e sürpriz yapmak için babalarını gösteriye davet etmişlerdi. Sahne sonrası usta ismi kulislerinde ağırlayan Gümüş ve Bayık’ın bu özel anlarında oyuncu Tolga Güleç de yanlarındaydı.