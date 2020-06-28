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Hürriyet
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Ali KESER
Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 07:00,

Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'ndan 1000 liralık şezlongda romantizm

Yaz sezonunu Çeşme’de açan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin tatile Bodrum’da devam ediyor. Sevgililer, fahiş fiyat politikasıyla çok konuşulan plajın 1000 liralık şezlonglarında keyif yaparken görüntülendi.

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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun ilişkisi doludizgin devam ediyor. Yaz sezonunu Çeşme’de açan iki sevgili, daha sonra Bodrum’a geçti.

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Âşıklar geçen cuma tatil beldesinin dudak uçuklatan fiyatlarıyla gündeme gelen plajlarından birindeydi. 1000 liralık şezlonglara uzanıp güneşin tadını çıkaran Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, neşeli halleriyle dikkat çekti.

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Objektifleri fark edince pareosuna sarınan Eyüboğlu, keyifli sohbete kaldığı yerden devam etti.

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