Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'le aşk pozu verdi!

İki yıl süren ilişkilerini geçtiğimiz ay noktalayan Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu ayrılığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Daha ayrılık haberleri etkisini kaybetmemişken Oğulcan Engin'den şaşırtan bir aşk haberi gelmişti.