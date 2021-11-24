Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'le aşk pozu verdi!
Kısa bir süre önce birlikte olmaya başlayan Oğulcan Engin ve Miiray Daner'den ilk aşk pozu geldi! İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili, önceki akşam kural bozdu. Bir mekanda birlikte vakit geçiren aşıklar, objektiflere poz verdi. Ünlü oyuncu Miray Daner ise ilk kez Oğulcan Engin ile birliktelik fotoğrafı paylaştı.
İki yıl süren ilişkilerini geçtiğimiz ay noktalayan Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu ayrılığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Daha ayrılık haberleri etkisini kaybetmemişken Oğulcan Engin'den şaşırtan bir aşk haberi gelmişti.
Miray Daner’le yeni bir aşka yelken açan Oğulcan Engin, önceki akşam sevgilisiyle Bebek Hotel’deydi. Baş başa yemek yiyen çift çıkışta ilk kez el ele görüntülenmişti.Oyuncu Miray Daner'le el ele görüntülenen Oğulcan Engin, ilişkilerinin güzel gittiğini ifade etmişti. Birlikte açıklama yapmaktan kaçınan ünlü çiftten sonunda aşk pozu geldi!