Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile teftişte

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile bir süredir aşk yaşadığı Ezgi Eyüboğlu, Çeşme tatillerini noktalayıp İstanbul’a döndü. Sevgililer önceki akşam Cihangir’deydi. Çift, Engin’in sahibi olduğu restorandan çıkarken objektife yansıdı.Muhabirler, Ezgi Eyüboğlu’na “Seda Hanım sizi çok beğendiğini söyledi. Kendisiyle tanışma fırsatınız oldu mu?” sorusunu yöneltti.Oyuncu, “Bunları burada konuşmayalım” diyerek sevgilisinin kullandığı motosiklete bindi. Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu uyumlu giyim tarzlarıyla da dikkat çekti.