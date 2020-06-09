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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 07:41,

Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile teftişte

Oğulcan Engin önceki akşam Cihangir’deki restoranını teftişe gitti. Yanında da yeni sevgilisi Ezgi Eyüboğlu vardı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1TATİL DÖNÜŞÜ
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TATİL DÖNÜŞÜ

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile bir süredir aşk yaşadığı Ezgi Eyüboğlu, Çeşme tatillerini noktalayıp İstanbul’a döndü.

2
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Sevgililer önceki akşam Cihangir’deydi. Çift, Engin’in sahibi olduğu restorandan çıkarken objektife yansıdı.

3BURADA KONUŞMAYALIM
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BURADA KONUŞMAYALIM

Muhabirler, Ezgi Eyüboğlu’na “Seda Hanım sizi çok beğendiğini söyledi. Kendisiyle tanışma fırsatınız oldu mu?” sorusunu yöneltti.

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Oyuncu, “Bunları burada konuşmayalım” diyerek sevgilisinin kullandığı motosiklete bindi.

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Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu uyumlu giyim tarzlarıyla da dikkat çekti.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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