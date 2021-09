Oğulcan Engin Litvanya’da Türkiye’yi temsil etti

İstanbul’u Kahve Kokusu Saracak Hahve severleri bir araya getiren Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, 7-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek.Festival, iki yıl aradan sonra kahve severleri yeniden Küçükçiftlik Park'ta bir araya getirmeye hazırlanıyor. Festival 7. yılında nitelikli kahve etrafında markaları ve katılımcıları 7-8-9-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta bir araya getirecek.Bu yıl davetliler kahvenin yanında müziğe de doyacak. Festivalde Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut gibi tanınmış isimlerin yanı sıra yeni genç yeteneklerin vereceği her seans 4 konser, toplamda ise 32 konser düzenlenecek. Pandemi nedeniyle verilen 2 yıl zorunlu aradan sonra yeniden İstanbul’u kahve severlerle buluşturacakları için çok mutlu olduklarını belirten Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli; “Festivalde bu yıl, tüm hijyen, sosyal mesafe, maske, aşı-PCR testi kontrollerini çok sıkı bir kontrol mekanizmasıyla gerçekleştireceğiz. Bu yıl pandemi nedeniyle kapasitemizi ciddi bir oranda düşürdük ve bilet satışlarımızı sınırlandırdık. Ekonomik koşulları da dikkate alarak, kahve deneyimlerini, seminerler, workshoplar ve her seans 4 konser olarak gerçekleştireceğimiz seans fiyatlarını makul seviyelerde tutmaya özen gösterdik. Aynı zamanda bu yıl konserlerimizde sahnemizi genç yeteneklere de açacağız, bir nebze olsun onlara bu zorlu dönemde destek olmak istedik. İki yıldır her zamankinden daha yoğun çalışan sağlık çalışanlarımıza da küçük bir teşekkür olarak festival biletlerini özel indirimlerle sunuyoruz” şeklinde görüşlerini dile getirdi.