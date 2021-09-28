Oğulcan Engin Litvanya’da Türkiye’yi temsil etti

Yeni albümler, etkinlikler, tiyatro oyunları...Sanat, müzik ve ünlüler dünyasından kısa haberler...
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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, sportif atıcılıktaki başarılarına her gün bir yenisini ekliyor. Engin, Litvanya’da düzenlenen Mini Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden sporculardan biri oldu.
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Geçtiğimiz yıldan beri sportif atıcılık yapan Oğulcan Engin, Uluslararası Dinamik ve Pratik Atış Sporları Kulübü’nün bir sporcusu olarak Litvanya’daki “IDPA Baltık Şampiyonası’na katıldı. Atıcılık sporunda kendini geliştiren ve geçtiğimiz ağustos ayında “Safety Officer” (iş emniyeti uzmanı) sertifikasını da alan Engin, şampiyonadan fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.23-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Mini Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Oğulcan Engin, bugüne kadar katıldığı birçok turnuvadan dereceyle ayrılarak bu sporda başarılı olduğunu ortaya koydu.
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Rotayı İstanbul’a çevirdi
Yaz aylarının ilk günlerinden bu yana “Yine de Güzeldir Yaşamak” isimli turnesiyle Ege ve Akdeniz’i dolaşan pop müziğin duayen ismi Erol Evgin, rotayı İstanbul’a çevirdi.Sanatçı, 1 Ekim Cuma akşamı “Fişekhane Deniz Konserleri” kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Evgin, sevenleri için geçmişten bugüne hit olmuş şarkılarını seslendirecek.
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Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü’ye babası rolünde Kubilay Tunçer eşlik edecek…
Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın yaptığı, Megan Tyler tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği, “Timsah Ateşi”nin sürpriz diğer başrolü belli oldu…Zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşi canlandıracak olan Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü’ye babası rolünde Kubilay Tunçer eşlik edecek…1989 yılında Kuzey İrlanda’da yaşayan iki kız kardeş ve babalarının çalkantılı hayatlarını konu alan “Timsah Ateşi” oyununda Alannah karakterini Funda Eryiğit, Fianna’yı Hazar Ergüçlü, babaları Peter Devlin’i ise Kubilay Tunçer sahneye taşıyacak.2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde sahnelenen oyun Türkiye’de ilk kez seyircinin beğenisine sunulacak…Sevgisiz bir Katolik evi, kötürüm bir baba, işlemediği bir suç yüzünden 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna (Hazar Ergüçlü) ile dindar ablası Alannah’ın (Funda Eryiğit) hikayesinde, temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk birkara-komedi seyirciyle buluşacak…18 Aralık’ta Zorlu PSM’de prömiyer yapacak olan oyunun biletleri, 29 Eylül Çarşamba günü itibariyle satışa sunulacak…
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Tek günlük festival
BKM ve Duende sonbaharı, 10 Ekim’de Maximum Uniq Açıkhava’da gerçekleşecek olan “Bir Arada Caz” isimli tek günlük festivalle karşılıyor. Farklı kültürlerin, farklı sesleri ve yorumlarının yer alacağı “Bir Arada Caz”, müzikseverlere şehrin tam da merkezinde tek günlük bir festival deneyimi sunacak. Cazın yıldızlarından oluşan kadrosu ile Şenova Ülker Band feat Sibel Köse & Erdem Özkan, Türkiye’de Latin cazın önemli isimlerinden Emir Ersoy, performanslar öncesi ve aralarında DJ seti ile Kaan Düzarat, Kolektif İstanbul ve Manuş-u Ala ve Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek performanslar için iki ayrı sahne kullanılacak.
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İntizar'dan Neşet Ertaş'a vefa
Kral Türküler albümünde Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı'nı seslendiren İntizar, klibini Ertaş'ın ölüm yıldönümünde yayınladı İntizar, Özdemir Plak imzalı Kral Türküler albümünde yorumladığı Neşet Ertaş’ın Gönül Dağı adlı eserini video kliplenirdi. Söz ve müziği Neşet Ertaş’a ait Gönül Dağı'na orman yangınlarından sonra Marmaris’te klip çeken İntizar, klipte at bindi. Yönetmenliğini Ahmet Cantekin'in yaptığı klibi, Neşet Ertaş'ın ölüm yıldönümünde yayınladı.
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VJ Bülent organlarını bağışladı
90'lı ve 2000'li yılların ünlü VJ'i ve şarkıcı Bülent Çarıkçı organlarını bağışladı.VJ Bülent; "Tüm organlarımı bağışladım. Tabii sadece böbreğini, kalbini, gözlerini bağışlayanlar da olabiliyor. Ben Huysuz Virjin gibi düşünüyorum. Her bir organ çürüyüp gideceğine, sırada bekleyen bir çok insana hayat vereceğini düşünüyorum. Bu yola girmişsem, hâ bir böbreğimi vermişim hâ bütün vücudumu bağışlamışım... Sonuçta hepsi toprak olacak Olcay'cım. Bazı arkadaşlarım 'gözünü bari verme' dedi, niye vermeyeyim ki? Toprak olup gidecek!.. Şu anda beynimi, gözümü, kalbimi, dalağımı, böbreğimi sırada bekleyen insanlar var. Sırada çaresiz organ bekleyen insanlara yardımcı olabilmek duygusu bence müthiş bir mutluluk. Biliyor musun bilmem, organ mafyasında 1 böbrek 1,5 trilyonmuş... Sıkışan insanlar 500 bin - 600 bin TL'ye anında satabiliyormuş... Tabi kanun dışı bir durum bu. Ben de dedim; Allah ömür versin hepimize, böyle bir şey olursa, sırada diyalizde böbrek bekleyen çok sayıda hastalar var. Diğer oraganlar içinde öyle. Onlara bir katkım olsun istedim." dedi.'Organ bağışı için neler gerekiyor?' sorusuna VJ Bülent; "Bunun için 2 şahit gerekiyor. İki şahidin de akraba olmaması gerekiyor. Sonrasında bağışlayabiliyorsun." dedi.
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Tatil bitti
Linet, yoğun geçen yazın yogunluğunu yat tatiliyle attı. Yunan adalarını gezen ünlü sanatçı startı Kos adasından verdi. Ardından Simi, Rodos ve Minas’a geçen sanatçı bol bol denize girerek stres attı. Dinlendiğini ve bol bol kitap okuduğunu belirten Linet; ‘Şimdi tatil bitti, artık iş zamanı’ diye konuştu. Ekim ayında Türkiye’nin pek çok şehrinde konserler verecek olan Linet, sahne şovları ve kıyafetleri için çalışmalara başladığını da sözlerine ekledi.
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Melis Fırat'tan Yıldız Tilbe Şarkısı
Büyük hayranı olduğu Yıldız Tilbe'nin 'Yalancı Gönül' şarkısını seslendiren Melis Fırat, 2 yıllık bir çalışmanın ardından şarkıyı yeniden düzenleyerekmüzikseverlerin beğenisine sundu. Yalancı Gönül isimli şarkının müzikal hayatında çok önemli biryer tuttuğunu söyleyen Melis Fırat, şarkıya renkli görüntülerden oluşan bir klip çektiklerini açıkladı.Yönetmenliğini Alişan Günay Yıldırım'ın üstlendiği klibin çekimleri yaklaşık 16 saat sürdü.
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İstanbul’u Kahve Kokusu Saracak
Hahve severleri bir araya getiren Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, 7-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek.Festival, iki yıl aradan sonra kahve severleri yeniden Küçükçiftlik Park'ta bir araya getirmeye hazırlanıyor. Festival 7. yılında nitelikli kahve etrafında markaları ve katılımcıları 7-8-9-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta bir araya getirecek.Bu yıl davetliler kahvenin yanında müziğe de doyacak. Festivalde Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut gibi tanınmış isimlerin yanı sıra yeni genç yeteneklerin vereceği her seans 4 konser, toplamda ise 32 konser düzenlenecek. Pandemi nedeniyle verilen 2 yıl zorunlu aradan sonra yeniden İstanbul’u kahve severlerle buluşturacakları için çok mutlu olduklarını belirten Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli; “Festivalde bu yıl, tüm hijyen, sosyal mesafe, maske, aşı-PCR testi kontrollerini çok sıkı bir kontrol mekanizmasıyla gerçekleştireceğiz. Bu yıl pandemi nedeniyle kapasitemizi ciddi bir oranda düşürdük ve bilet satışlarımızı sınırlandırdık. Ekonomik koşulları da dikkate alarak, kahve deneyimlerini, seminerler, workshoplar ve her seans 4 konser olarak gerçekleştireceğimiz seans fiyatlarını makul seviyelerde tutmaya özen gösterdik. Aynı zamanda bu yıl konserlerimizde sahnemizi genç yeteneklere de açacağız, bir nebze olsun onlara bu zorlu dönemde destek olmak istedik. İki yıldır her zamankinden daha yoğun çalışan sağlık çalışanlarımıza da küçük bir teşekkür olarak festival biletlerini özel indirimlerle sunuyoruz” şeklinde görüşlerini dile getirdi.
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8 dünya şampiyonu aynı ringde
Organizatör Kürşat Şahin’in ikincisini düzenlediği Loca Fight Club organizasyonunda Türkiye’nin 8 dünya şampiyonu kick boks’çusu, 8 ayrı dünya şampiyonuna karşı mücadele etti. Türk sporculardan 5’i galibiyet sevinci yaşadı. Adem Bozkurt, İsmail Uzuner, Funda Alkayış, Yahya Alemdağ, Cengizhan Kuru, Seda Duygu Aygün, Ünal Alkayış ve Kadir Yıldırım’ın mücadeleleri sosyal medyada takdir edildi.