OGS ne zaman kalkıyor? OGS- HGS değişimi için son gün yaklaşıyor

9 maddelik paylaşıma göre geçiş sürecinde araç sahiplerinin bilmesi gerekenler şöyle:



- OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart’tan önce başvuru yapılacaktır.



- İptal edilen OGS’nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir.



- Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir.



- OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir.



- İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabında ya da kredi kartına iade edilecektir.



- OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek.



- İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır.



- OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır.



- 31 Mart’a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir.