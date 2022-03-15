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OGS ne zaman kalkıyor? OGS- HGS değişimi için son gün yaklaşıyor

#OGS#OGS Ne Zaman Kalkıyor#OGS HGS Değişimi

Karayolları Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını bildirdi ve vatandaşlara son tarihi duyurdu. OGS'nin yerini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alacak. OGS cihazları olan araç sahipleri için etiketler banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Peki, OGS ne zaman kalkıyor? OGS- HGS değişimi nasıl yapılacak?

1/4OGS ne zaman kalkıyor OGS- HGS değişimi için son gün yaklaşıyor

Köprü ve otoyol geçişlerinde kullanılan ücret ödeme sistemlerinden Otomatik Geçiş Sistemi’nin (OGS) kaldırılacağı sadece HGS’nin kullanılacağı açıklanmıştı. Son tarihin yaklaşmasıyla birlikte sürücüler yeni uygulamaya yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Karayolları Genel Müdürlüğü, OGS'den HGS'ye geçişte bilinmesi gerekenleri 9 maddede özetledi.

2/4OGS ne zaman kalkıyor OGS- HGS değişimi için son gün yaklaşıyor

9 maddelik paylaşıma göre geçiş sürecinde araç sahiplerinin bilmesi gerekenler şöyle:

- OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart’tan önce başvuru yapılacaktır.

- İptal edilen OGS’nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir.

- Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir.

- OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir.

- İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabında ya da kredi kartına iade edilecektir.

- OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek.

- İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır.

- OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır.

- 31 Mart’a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir.

3/4HGS NASIL ALINIR

HGS NASIL ALINIR?

HGS'ler PTT'den ve bankalardan temin edilebilir. Bireysel başvurularda kimlik, ruhsat veya ruhsat fotokosiyle PTT merkez ve işyerlerine başvuru yapılabilir. Kurum üzerine alınacak ürün veya ürünler için Temsil Belgesi, araç ruhsatları veya ruhsat fotokopileri ile başvuru yapılabilir. Kiralık araçlar için yukardaki belgelere ek olarak sözleşmelerle birlikte PTT merkez ve işyerlerine başvuru yapabilirsiniz.

4/4OGS sahibine ücretleri iade edilecek

OGS sahibine ücretleri iade edilecek

OGS kullanıcıları aynı bankada HGS hesabı açtırırlarsa depozito bedelleri ile HGS etiket bedeli ve teminat bedeli üzerinden mahsuplaşma yapılacak. ‘OGS Kullanıcısı Vatandaşlarımızın HSG Etiketiği Ücretsiz Almak için Takip Etmesi Gereken Adımlar’ başlığıyla yayınlanan duyuruya göre OGS kullanıcıları öncelikle 31 Mart’tan önce cihazı aldıkları bankaya başvuracak. İptal edilen OGS’nin yerine HGS hesabı açtıracaklar. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücretleri, kapatılacak olan OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek. Bu tahsilattan sonra halen hesabında parası kalanların bakiyeleri kişinin banka hesabına/kredi kartına iade edilecek. İade işlemleri cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına/kredi kartlarına yapılacak. OGS cihazını HGS etiketiyle değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek kalmayacak. 31 Mart’a kadar kapatılmamış tüm OGS cihazları, bu tarihten sonra iptal edilecek.

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