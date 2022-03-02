OGS ne zaman kalkıyor? İşte tarih bilgisi

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TEK GEÇİŞ SİSTEMİ UYGULANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS’nin kaldırılması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, Türkiye'de yaklaşık 17 milyon HGS ve OGS abonesi olduğunu hatırlatarak, "Bunların yaklaşık 1,2 milyonu OGS, 15,8 milyonu ise HGS kullanıcısıdır. İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmesi adına 31 Mart'tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçilecek. 2021'de gişelerde HGS'de 563,1 milyon, OGS'de 71,6 milyon geçiş gerçekleşti. Uygulama sistemi olarak da kullanıcıların yüzde 93'ünün tercih ettiği HGS sisteminde karar kılındı. Bu sayede hem kullanıcının tercih önceliği göz önünde bulundurulmuş olacak hem de geçiş sürecinde işlem sadeliği sağlanacak" dedi.



