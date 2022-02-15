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Öğretmenlik meslek kanunu yönetmeliği ne zaman yayımlanacak? İşte son gelişmeler

#Öğretmenlik Meslek Kanunu#Meb

Öğretmenlik meslek kanunu son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Son olarak, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yönetmeliğin hazır olduğunu ve tüm eğitim paydaşlarının görüşlerine açtıklarını söyledi. Peki, Öğretmenlik meslek kanunu yönetmeliği ne zaman yayımlanacak?

1/3Öğretmenlik meslek kanunu yönetmeliği ne zaman yayımlanacak İşte son gelişmeler

Öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte, son gelişmeler...

2/3Öğretmenlik meslek kanunu yönetmeliği ne zaman yayımlanacak İşte son gelişmeler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Özer, burada İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, kanun ile ilgili tüm yönetmeliğin hazır olduğunu ve tüm eğitim paydaşlarının görüşlerine açtıklarını söyledi. Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı yönünden tarihi bir gün olduğunu ve 60 yıllık özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 7354 sayılı kanunla ilk defa yasalaşıp yürürlüğe girdiğini kaydetti.

3/3‘UYGULAMAYA BAŞLAYACAĞIZ’

‘UYGULAMAYA BAŞLAYACAĞIZ’

Bakan Özer, 15 Mart tarihine kadar tüm STK’lardan, öğretmenlerden, eğitimcilerden gelen görüşlere göre Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliğine son şeklini vereceklerini ve uygulamaya başlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:”Milli Eğitim Bakanlığı yönünden dün çok tarihi bir gündü. 60 yıllık özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu 7354 sayılı kanunla ilk defa yasalaşmış ve yürürlüğe girmiş oldu. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu uygulaması ile ilgili yönetmeliği de hazırladık ve tüm eğitim paydaşlarımızın görüşüne açtık. 15 Mart tarihine kadar tüm STK’lardan, öğretmenlerden, eğitimcilerden gelen görüşlere göre Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliğine son şeklini vereceğiz ve uygulamaya başlayacağız. Bu kararın tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Tüm arkadaşlarımızla sahadayız. Geçen hafta İstanbul, sonrasında Konya, sonra Ordu iline gittik. Sahada sorunları görmek o sorunları çözmek ve eğitim kalitesini arttırmak için tüm ekip arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de Gaziantep’teyiz. Gaziantep’teki eğitimin seviyesini çok daha yukarılara çıkartmak için bir toplantı yapacağız. Son dönemlerde Gaziantep’ten çok güzel haberler alıyoruz. Eğitimin tüm kademeleri ile ilgili burada birlik ve beraberlik var.”

 

 

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#Öğretmenlik Meslek Kanunu#Meb