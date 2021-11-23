Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, sorusu öğretmenler başta olmak üzere vatandaşların gündemine geldi. Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalar devam ederke, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kanunla öğretmenlere mali ve sosyal haklar verileceğini bildirdi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ne zaman TBMM gündemine geleceği hakkında açıklama bulunmazken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilerleye günlerde açıklamalarda bulunması ön görülüyor.