Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
Öğretmenlik Meslek Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ile yeniden gündeme geldi. Geçmiş yıllarda öğretmenler için müjdesi verilen, Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Haklarını güvence altına alacak bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık." dedi. Kanun ile ilgili yapılan çalışmaların ardından tasarının Meclis'e gelmesi bekleniyor. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir ve ne zaman çıkacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, sorusu öğretmenler başta olmak üzere vatandaşların gündemine geldi. Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalar devam ederke, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kanunla öğretmenlere mali ve sosyal haklar verileceğini bildirdi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ne zaman TBMM gündemine geleceği hakkında açıklama bulunmazken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilerleye günlerde açıklamalarda bulunması ön görülüyor.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü için düzenlenen "81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Haklarını güvence altına alacak bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık.
Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz. Artık yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız haklar şimdiden hayırlı olsun." dedi.