Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriğini açıkladı

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası’nda konuştu. Öğretmenlerin taleplerinin, beklentilerinin her zaman göz önünde tutulduğunu bildiren Erdoğan, şunları söyledi;



Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi ihmal etmiyoruz. Bu doğrultuda son 19 yılda tarihi adımlar attık. Başkaları, öğretmenlerimizi tehditle meşgulken biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha eğitim camiamızda paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlerimiz mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları sağlayacaktır. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, uzman öğretmenlik başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri, sorumlukları netleştiriyoruz. Aynı şekilde öğretmenlikle adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılı doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik getiriyoruz.