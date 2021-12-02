Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriğini açıkladı
Öğretmenlik Meslek Kanunu son dakika açıklamalar ile gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası’nda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak tasarının kısa sürede Meclis'e geleceğini bildirdi. Öğretmenlerin mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük haklarını sağlayacak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 10 yıllık uzman öğretmenlere eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı verilecek. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri içeriyor ve ne zaman çıkacak? İşte, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili son dakika açıklamaları.
Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir sorusu öğretmenler başta olmak üzere vatandaşların gündemine geldi. Geçmiş yıllarda düzenleme yapılacağının açıklanmasının ardından kanun için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hazırlıkları tamamlanan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yakın zamanda TBMM’ye sunulacağı duyurmasının ardından Bakan Özer'den de dikkat çeken açıklama geldi. Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususlarını değerlendirecek olan kanun ile öğretmenlere mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanacak. Kanun şuranın ardından Meclis'e gelecek.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası’nda konuştu. Öğretmenlerin taleplerinin, beklentilerinin her zaman göz önünde tutulduğunu bildiren Erdoğan, şunları söyledi;
Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi ihmal etmiyoruz. Bu doğrultuda son 19 yılda tarihi adımlar attık. Başkaları, öğretmenlerimizi tehditle meşgulken biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha eğitim camiamızda paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlerimiz mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları sağlayacaktır. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, uzman öğretmenlik başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri, sorumlukları netleştiriyoruz. Aynı şekilde öğretmenlikle adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılı doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik getiriyoruz.
Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi ihmal etmiyoruz. Bu doğrultuda son 19 yılda tarihi adımlar attık. Başkaları, öğretmenlerimizi tehditle meşgulken biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha eğitim camiamızda paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlerimiz mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları sağlayacaktır. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, uzman öğretmenlik başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri, sorumlukları netleştiriyoruz. Aynı şekilde öğretmenlikle adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılı doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik getiriyoruz.
Eğitimi başarıyla tamamlayan, sınavdan başarıyla geçen öğretmenlerimiz hem derece alacak hem maaşlarında bin lira artış olacak. Yüksek lisan yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek maaşlarında 2 bin lira artışa gideceğiz Doktora yapmış öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisansüstü eğitim için çok önemli teşvikler vereceğiz.
Birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz erdiğimiz gibi 3600' çıkarıyoruz. Ayrıca Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç, özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar"
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Şura sonrasında Meclis’e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum." açıklamasında bulundu. 20. Milli Eğitim Şurası 3 Aralık’a kadar sürecek.
Bu bilgilere göre Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bu bilgilere göre Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.