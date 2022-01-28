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Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı ve maddeleri

#Öğretmenlik Meslek Kanunu#Meb#TBMM

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı gündemde yer almaya devam ediyor. Öğretmenliğin kariyer mesleği haline getirilmesini öngören taslağın TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’ndan geçmesinin ardından, başta öğretmenler olmak üzere milyonlarca vatandaş kanunun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihe odaklandı. 'Öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına öğretmenlik mesleğini ayırmayı amaçlayan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi sağlanacak. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı maddeleri ve konu hakkında bilgiler.

1/6Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı ve maddeleri

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Meslis'te yapılan görüşmeler ile lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanmasını hedefleyen tasarıya göre Uzman" ve "Başöğretmenlik" unvanları getirilirken ek maaş getirilmesi de planlanıyor. Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Özer, Öğretmenlik meslek kanunun ile tartışmalara baktığımıza zaman herkesin farklı görüşleri var. Bir başlangıç yapılması gerekiyordu." dedi. Ancak teklifin Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.

2/6ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem ve 57 AK Parti milletvekilinin imzasıyla verilen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi. Öğretmenliğin kariyer mesleği haline getirilmesini öngören, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi' görüşmeleri yaklaşık 14 saat sürdü. Teklif yasalaştıktan sonra 2023 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

3/6ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Öğretmen Meslek Kanunu, 750 bini kadrolu, 110 bini sözleşmeli, 100 binden fazlası okul yöneticisi olmak üzere 1 milyona yakın öğretmeni kapsıyor.

Öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra; 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına ayrılıyor.

Ayrıca öğretmenlik kariyer meslek olarak tanımlanıyor. Böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumluluklarının netleştirilmesi hedefleniyor.

4/6Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı ve maddeleri

Öğretmenlikte 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak, adaylara destek olunması amaçlanıyor. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek.

Bu değişiklikle öğretmenler hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında bin TL artış olacak. Uzman öğretmen unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak.

10 yıllık uzman öğretmenler de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeleri yükseldiği için de maaşlarına 2 bin TL ilave edilecek. Doktora yapmış öğretmenler başöğretmen sınavından muaf olacak.

5/6Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı ve maddeleri

Ayrıca lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor. Ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.
br>Mesleki gelişim programlarında, yeni atanan ya da deneyimi 5 yılın altında olanlara öncelik veren uygulama hayata geçirilecek.

Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı ortadan kalkacak. Mecburi hizmet hariç tüm öğretmenler aynı haklara sahip olacak.

6/6BAKAN ÖZERDEN AÇIKLAMA

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Antalya'da konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili "31 Aralık 2021 tarihi itibariyle öğretmenlik meslek kanunu hazırlanarak tüm paydaşların görüşleri alınarak meclise teklif olarak verildi. Mecliste genel görüşmeler başladı. 60 yıllık nihayete ermiş olacak. Öğretmenlik meslek kanunun ile tartışmalara baktığımıza zaman herkesin farklı görüşleri var. Bir başlangıç yapılması gerekiyordu. Bu asgari bir uzlaşı metnidir” ifadelerine yer verdi.

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#Öğretmenlik Meslek Kanunu#Meb#TBMM