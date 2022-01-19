Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yasalaşıp yürürlüğe girecek? İşte en son bilgiler

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun detayları netleşiyor. Teklife göre öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra ‘öğretmen’, ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. İşte, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda son durum...
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplandı. Komisyona hükumet adına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı. Komisyonda, koronavirüse yakalanan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'in yerine teklifte imzası olan AK Parti Sinop Milletvekili ve komisyon üyesi Nazım Maviş sunum yaptı. Teklifin ayrıntıları hakkında komisyona bilgi veren Maviş, öğretmenler açısından önemli bir kanun teklifinin görüşüldüğünü söyledi. Öğretmenlik mesleğinin zaman içeresinde rolünün değiştiğini kaydeden Maviş, "Artık entelektüel yönden gelişmiş, estetik duygusu olan ve gücünü yetkisinden değil yarattığı etkisinden alan yeni bir öğretmen modeli vardır. Bu öğretmen modelinde mesleki saygınlık ve statü, liderlik becerileri üzerine kurulu uzman gücüne dayanmaktadır. AK Parti olarak bu çerçevede öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, verimliliğini, uzmanlığını ve etkinliğini daha da artırmak önceliklerimizdendir" dedi.
Maviş, hazırladıkları yasa teklifiyle öğretmenlerle ilgili güçlü adımlar attıklarını belirterek, "Öğretmenlerimizle ilgili yine güçlü bir adım atıyor ve öğretmenlerimiz için önemli güçlendirmelerin yer aldığı öğretmenlik meslek kanununu yüce meclisimize teklif ediyoruz. Böylesine bir mesleği ele almak; bu mesleği çerçevelemek, mesleğin gelişimine yönelik bir düzenleme yapmak hem onurlu hem de zor bir iştir. Böyle bir görevi önemli bir süreden beri yapmaya çalıştık ve belirli bir aşamaya geldik. Öğretmenlik bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmasına rağmen bugüne kadar mesleğin standartları, mesleğe giriş, kariyer basamakları ve özlük hakları ile ilgili bir meslek kanunu yapılmamıştır. Mevzuatımızda var olan öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği hukuksal zemini önemli oranda karşılayan düzenlemeler yanında kanun teklifimizle, mesleğe girişten itibaren öğretmenlik mesleğinin önemiyle uyumlu bir kariyer sisteminin kurulması ve bu kariyer sistemiyle alakalı yeni özlük haklarının belirlenmesi öngörülmektedir" diye konuştu.
Maviş, Türkiye'de öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili birçok çalışmanın yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Gerek sendikalarımız, gerek düşünce kuruluşlarımız, gerekse siyasi partilerimiz öğretmenlik meslek kanununa dönük çalışmalar yapmış, raporlar hazırlamıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımız ve cumhurbaşkanlığı eğitim politikaları kurulumuz da öğretmenlik meslek kanununa dönük hazırlıklar yapmış, raporlar hazırlamış, kanun çalışmalarına altlık oluşturacak teklifler sunmuşlardır. Biz de bu çalışmayı hazırlarken yapılan tüm bu çalışmalardan yararlandık. Cumhur İttifakı'nın komisyon üyeleri ile de istişareler yürüterek birlikte mutabık kalarak bu teklifi hazırladık. Elbette 'Çok daha geniş ve kapsamlı bir meslek kanunu hazırlanmalıydı' diyen arkadaşlarımız olabilir. Öğretmenlerimizin çözüm bekleyen acil ve bir meslek kanununun öncelikli ve en temel hususlarını teklifimize derç etmek suretiyle ve teklifimizde yer almayan hükümler açısından da ilgili kanunlara atıfta bulunmak suretiyle bir an evvel bu kanunu meclisin takdirine arz etmenin daha doğru olduğunu düşündük."
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda, milletvekillerinin sorularına yanıt verdi. Şensoy, Bakanlığa bağlı okullarda 850 bin sınıf olduğunu belirterek, sınıfların mevcuduna ilişkin, yüzde 53'ünün 25 öğrenci ve altında, yüzde 18,5'inin 26'yla 30 arasında, yüzde 15'inin ise 31 ila 35 arasında öğrenciden oluştuğunu aktardı. Şensoy, eşlerin durumuna ilişkin bir soruya, "Eşlerden birisi sözleşmeli, diğeri kadroluysa eğer kadrolu olan eşinin sözleşmeli olduğu yere tayinini yaptırabiliyor. Sadece, burada sözleşmeli olan kadrolu olan eşinin olduğu yere geçiş yapamıyor ama her ikisi de sözleşmeliyse şu anda bununla ilgili herhangi bir geçiş söz konusu değil" açıklamasında bulundu.
Bakanlık olarak 2018'den bu yana elde ettikleri en büyük başarılardan bir tanesinin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) olduğuna vurgu yapan Şensoy, "PISA 2018'de okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke Türkiye olmuş. Bugüne kadar erişmiş olduğu en yüksek dereceye ulaşmış. 466 puan. Türkiye, 2019 senesindeki TIMSS uygulamasında ilk kez TIMSS'in ortalama ölçek puanı sayılan 500 puanını 3 dalda geçmiş bulunmaktadır, 1 dalda da 2 puanla ortalama 500 ölçek puanına yaklaşmıştır ve bugüne kadar elde etmiş olduğu en büyük başarıdır. Katılan ülkeler arasında da puanını en çok artıran ülke olmuştur, TIMSS uygulamasında" diye konuştu.
Şensoy, Bakanlık bünyesinde 73 alanda 2 bin 767'si mesleki ve 990'ının da genel olmak üzere toplam 3 bin 750 kursun bulunduğu bilgisini verdi. Şensoy, bu kurslardan öğretmenlerin yanı sıra vatandaşların da yararlanabildiğini bildirdi.
10 yıllık uzman öğretmenler de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeleri yükseldiği için de maaşlarına 2 bin TL ilave edilecek. Doktora yapmış öğretmenler başöğretmen sınavından muaf olacak.
Ayrıca lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor. Ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.
AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem ve 57 AK Parti milletvekilinin imzasıyla verilen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi. Öğretmenliğin kariyer mesleği haline getirilmesini öngören, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi' görüşmeleri yaklaşık 14 saat sürdü. Teklif yasalaştıktan sonra 2023 yılında yürürlüğe girecek.