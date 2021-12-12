Öğretmenlik meslek kanunu ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor? Öğretmenlik meslek kanunu TBMM gündeminde!
Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM gündemine geliyor. Geçmiş yıllarda düzenleme yapılacağının açıklanmasının ardından kanun için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hazırlıklarının tamamlandığını bildirdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu 12 Aralık’ta Meclis'te görüşülecek. Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususlarını değerlendirecek olan kanun ile öğretmenlere mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanacak. Milyonlarca öğretmenin gözü şimdi teklifin yasalaşacağı tarihte. Peki, öğretmenlik meslek kanunu ne zaman çıkacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir sorusu, öğretmenler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası’nda konuyla yaptığı açıklamada kanunun Meclis'e yakın tarihte geleceğini bildirmişti. Öğretmenlerin mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük haklarını sağlayacak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 10 yıllık uzman öğretmenlere eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı verilecek. Teklif bugün Meclis'te görüşülecek. Öğretmenlik meslek kanunu TBMM'de onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi 12 Aralık’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği hakkındaki detaylar da aynı görüşmede meclis gündemine gelecek.
Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında uzman öğretmen, başöğretmen unvanları ile kariyer basamakları ve öğretmen atamaları gibi konuların da meclis gündemine taşınması bekleniyor. Bütçe görüşmelerinde meclise sunulmak üzere hazırlanan ve henüz kamuoyuyla içeriği paylaşılmayan Öğretmenlik meslek kanununa dair ayrıntıların Milli Eğitim Bakanı Bakan Özer tarafından açıklanması bekleniyor.
Ancak kanunun ne zaman çıkacağına ilişkin net bilgi bulunmuyor. Konuya dair bir gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.
Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında uzman öğretmen, başöğretmen unvanları ile kariyer basamakları ve öğretmen atamaları gibi konuların da meclis gündemine taşınması bekleniyor. Bütçe görüşmelerinde meclise sunulmak üzere hazırlanan ve henüz kamuoyuyla içeriği paylaşılmayan Öğretmenlik meslek kanununa dair ayrıntıların Milli Eğitim Bakanı Bakan Özer tarafından açıklanması bekleniyor.
Ancak kanunun ne zaman çıkacağına ilişkin net bilgi bulunmuyor. Konuya dair bir gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası’nda yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi ihmal etmiyoruz. Bu doğrultuda son 19 yılda tarihi adımlar attık. Başkaları, öğretmenlerimizi tehditle meşgulken biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha eğitim camiamızda paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlerimiz mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları sağlayacaktır. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, uzman öğretmenlik başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri, sorumlukları netleştiriyoruz. Aynı şekilde öğretmenlikle adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılı doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik getiriyoruz.
Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi ihmal etmiyoruz. Bu doğrultuda son 19 yılda tarihi adımlar attık. Başkaları, öğretmenlerimizi tehditle meşgulken biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha eğitim camiamızda paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlerimiz mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları sağlayacaktır. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, uzman öğretmenlik başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri, sorumlukları netleştiriyoruz. Aynı şekilde öğretmenlikle adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılı doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik getiriyoruz.
Eğitimi başarıyla tamamlayan, sınavdan başarıyla geçen öğretmenlerimiz hem derece alacak hem maaşlarında bin lira artış olacak. Yüksek lisan yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek maaşlarında 2 bin lira artışa gideceğiz Doktora yapmış öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisansüstü eğitim için çok önemli teşvikler vereceğiz.
Birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz erdiğimiz gibi 3600' çıkarıyoruz. Ayrıca Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç, özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar"
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?
Hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu varken öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi. Bir süredir bu kapsamda beklenti içinde olan öğretmenlere sevindiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alınacak.
Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alınacak.