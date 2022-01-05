Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, nedir, neleri kapsıyor? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu taslak maddeleri
Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı, içeriği ve maddeleri gündemde yer alan haberlerin ardından öne çıkan başlıklardan oldu. Meclis'e sunulan ve ilerleyen günlerde komisyon gündemine alınması beklenen 12 maddelik 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' Teklifi ile öğretmenlere uzman, başöğretmenlik ünvanı da vererek maaşlarına bin ve 2 bin TL artış yapılması öngörülüyor. Kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi hedeflenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, içeriği neler? İşte, son durum bilgileri.
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, sorusu son gelişmeler ile milyonlar tarafından takip ediliyor. Öğretmenliği kariyer haline getiren 12 maddelik 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yasa teklifini, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldıracak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı tamamen kaldırılacak. Yeni düzenleme ile öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına ayrılacak. Kanunun çıkacağı tarih henüz belli olmazken, ilerleyen günlerde Meclis'te görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;
Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum… Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Kanun Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum… Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Kanun Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?
Öğretmenliği kariyer haline getiren 12 maddelik 'Öğretmenlik Meslek Kanunu yasa teklifi; öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesini amaçlıyor. Düzenleme ile öğretmenlik mesleği adaylık döneminden sonra; 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına ayrılıyor. Ayrıca öğretmenlik 'kariyer meslek' olarak tanımlanıyor. Böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumluluklarının netleştirilmesi hedefleniyor.
ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALDIRILIYOR
Öğretmenlikte 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulayarak, adaylara destek olunması amaçlanıyor. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere 'uzman öğretmenlik' imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere 'uzman öğretmen' unvanı verilecek. Bu değişiklikle; öğretmenler hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında bin TL artış olacak. 'Uzman öğretmen' unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak.
BAŞÖĞRETMENE 2 BİN TL İLAVE MAAŞ
10 yıllık uzman öğretmenler de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeleri yükseldiği için de maaşlarına 2 bin TL ilave edilecek. Doktora yapmış öğretmenler de yine 'başöğretmen' sınavından muaf olacak.
Yeni düzenleme ile ayrıca lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Teklifle uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor. Teklifle; ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.
Yeni düzenleme ile ayrıca lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Teklifle uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor. Teklifle; ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.