Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? İşte son bilgiler

KANUN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu varken öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi.



Bir süredir bu kapsamda beklenti içinde olan öğretmenlere sevindiren haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacağını açıkladı.



Ancak kanunun ne zaman çıkacağına ilişkin net bilgi vermedi.



Konuya dair bir gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilisiniz.



