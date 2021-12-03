Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? İşte son bilgiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kısa sürede Meclisin takdirine sunacaklarını belirterek, "Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştiriyoruz." dedi. Bu gelişmenin ardından Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkındaki araştırmalar hızlandı. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere, uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklar. Öte yandan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun da kısa süre içinde TBMM'ye gelmesi bekleniyor. İşte, Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında bilgiler...
KANUN NE ZAMAN ÇIKACAK?
Hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu varken öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi.
Bir süredir bu kapsamda beklenti içinde olan öğretmenlere sevindiren haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacağını açıkladı.
Ancak kanunun ne zaman çıkacağına ilişkin net bilgi vermedi.
Konuya dair bir gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilisiniz.
Bir süredir bu kapsamda beklenti içinde olan öğretmenlere sevindiren haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacağını açıkladı.
Ancak kanunun ne zaman çıkacağına ilişkin net bilgi vermedi.
Konuya dair bir gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilisiniz.