Öğretmenlerin il dışı tayin ataması ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı'ndan atama açıklaması
Kadrolu öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusunun haziran ayı içerisinde yayınlanacağı açıklanmıştı. Yeni eğitim sezonu için il dışı tayini başvurusunda bulunacak adaylar, duyurunun yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, öğretmenlerin il dışı tayin ataması ne zaman yapılacak?
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İl dışı tayin düşünen öğretmenler MEB'in 2021 yılı il dışı öğretmen atama takvimiyle ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Bakan Selçuk, öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin temmuz ayında başlayacağını ve ağustos sonunda biteceğini söyledi.
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Öğretmenlerin il dışı tayinleriyle ilgili açıklamada bulunan Bakan Selçuk, takvimle ilgili yaz aylarını işaret etti.
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Selçuk şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığı, bizim kurumlarımızda görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2021 yılı yer değiştirme işlemlerini zamanı geldiğinde yapıyor. Bu, il içi isteğe bağlı yer değiştirme, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ve yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirme olabilir. Yani üç ayrı atama söz konusu ve bunlar duyuruluyor. Temmuz ayı başından başlayarak, ağustos ayının sonuna kadar bitecek şekilde bunlar planlandı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak."