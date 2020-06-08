Öğretmenlere seminer var mı? Haziran seminer dönemi için flaş gelişme!

‘BİLİM İNSANLARI, DENEYİMLERİNİ ÖĞRETMENLERLE PAYLAŞACAK’ "Salgın nedeniyle idari izinli olduğu dönemde görev yaptığı ilden ayrılanlar bulundukları illerdeki okul ve kurumlarda mesleki çalışmalarını yapabilecek. Görevli olduğu ilden başka ilde mesleki çalışma yapacak öğretmenlerin 'https://mebbis.meb.gov.tr' adresi başvuru modülü üzerinden mesleki çalışma yapmak istedikleri okul müdürlüklerini tercih edecek. Sadece bu döneme özgü olarak öğretmenlerimize halihazırda yürütülen mesleki gelişim programları yüz yüze yapılacağı gibi online olarak da sunulacak. Online eğitimler, Mebbis modülünden öğretmenlere duyurulacak. Bu yıl öğretmenlerin mesleki çalışma programında pek çok yenilik yaptık. Türkiye'nin dünyaca ünlü bilim insanları, deneyimlerini öğretmenlerle videolu anlatımlarla paylaşacak. Öğretmenlerimize uluslararası akredite sertifika programları sunulacak. Çerçeve programımızın da içeriğini yeniledik. Bu kapsamda zeka oyunlarından STEM ve robotik kodlama eğitimine pek çok program öğretmenlerimiz için hazırlanacak.”