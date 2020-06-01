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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 15:25,

Öğretmenlere seminer olacak mı?

Uzaktan eğitim sistemi ile okul dönemini kapatan Milli Eğitim Bakanlığı, bu kez seminer dönemi ile gündeme geldi. Öğretmenlerin meslek içi seminerlerinin bu yıl hangi tarihlerde gerçekleşeceğine dair henüz bir açıklama yapmayan Milli Eğitim Bakanlığı, pek çok öğretmen tarafından merakla takip edilmeye başlandı. Öğretmenlere seminer olacak mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan birçok eğitimci, bakanlık kanadından gelecek olan son açıklamalara odaklandı.

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Öğretmen seminerleri için resmi açıklama yapılıp yapılmadığını merak eden binlerce eğitimci, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Bu yıl Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla program ve takvimin komple değişmesi, pek çok eğitimci için öğretmen seminerleri için resmi açıklama ne zaman yapılacak sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Öğretmenlerin seminer tarihleri hakkında detaylı bilginin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmesi gerekiyor. İlerleyen süreçte cevap gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

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