Öğretmenlere seminer olacak mı?

Öğretmen seminerleri için resmi açıklama yapılıp yapılmadığını merak eden binlerce eğitimci, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Bu yıl Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla program ve takvimin komple değişmesi, pek çok eğitimci için öğretmen seminerleri için resmi açıklama ne zaman yapılacak sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler