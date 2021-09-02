Öğretmenlere kırtasiye parası ne zaman verilecek? İşte MEB eğitim ödeneğinde son durum
Öğretmenlere kırtasiye parası ödemesi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere ödeme yapılacağı bildirildi. Peki, öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak?
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Öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Bu gelişmeler olurken, öğretmenler ise tarih bilgisini merak ediyor. İşte, MEB eğitim ödeneğinde son durum...
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ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarılmıştı.
MEB'e bağlı okullarda çalışan öğretmenlere ödenecek kırtasiye parası 2 Eylül'den itibaren verilmeye başlanacak.
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EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?
2022 yılındaki artış oranı yüzde 6 oldu. 5. dönem toplu sözleşmede alınan karar gereğince öğretim yılına hazırlık ödeneği 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödendi. 6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarıldı.